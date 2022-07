Tadej Pogacar n'abdique pas: "Le Tour n'est pas fini, je me battrai jusqu'au bout"

" Toute l’équipe Jumbo-Visma était très forte, elle a superbement joué le coup tactiquement , a reconnu plus tard celui qui doit désormais se contenter de porter le maillot blanc de meilleur jeune. Nous n’avions plus beaucoup de gars (NdlR: son équipe est réduite à six hommes) et donc cela a été difficile à contrôler. J’avais de bonnes jambes mais l’étape a été très compliquée. J’ai subi énormément d’attaques, ils ont essayé de me harceler dès le départ et sur les cols ."

«Ça m’est tombé dessus comme un coup de barre»

Le n°1 mondial n’avait pas, quelques minutes après l’étape, d’explication à ce qui peut passer pour une défaillance, voire une fringale. " Sur le Galibier, je me sentais encore bien , expliqua-t-il ensuite. Mais plus tard, quand Jonas a attaqué, j’ai craqué. Ce n’était pas mon jour. Je n’avais plus de force dans les jambes, ça a été très dur jusqu’à la fin. Je ne sais pas ce que j’ai eu, ça a été dur, ça m’est tombé dessus comme un coup de barre, mais je vais continuer à attaquer ."

Tadej Pogacar se refuse en effet à abdiquer. Relégué, pour quelques secondes, à la troisième place du classement général, il promet une deuxième partie de Tour d’usure et de guérilla. " Oui, il y a un bel écart au classement, mais justement ça va être un duel intéressant , dit-il. Je vais essayer de reprendre du temps et je me battrai jusqu’au bout. Le Tour n’est pas fini. Ça va être intéressant, sympa de suivre ce match à la télévision. Aujourd’hui, j’ai eu un coup de moins bien, j’ai perdu trois minutes, mais demain (NDLR: ce jeudi vers l’Alpe d’Huez), je vais attaquer, c’est moi qui peux reprendre trois minutes ."