Romain Bardet (2e à 2:16)

Le Français est incontestablement l’autre grand gagnant du jour. Dans la foulée de son abandon sur le dernier Giro, le Français s’est volontairement tapi dans l’ombre jusqu’ici en détournant l’attention médiatique de ses ambitions pour le général pour articuler son discours autour de sa volonté de gagner une étape. Du bluff? Pas forcément. Le coureur de chez DSM ne s’est en effet pas contenté de suivre mais est passé à l’attaque dans la montée du Granont à 6 kilomètres du but. "Je ne m’attendais pas à ce que cela roule aussi vite dans la montée du Télégraphe, mais j’ai su me repositionner au moment clé, confiait l’Auvergnat. Cela s’est joué à la jambe comme on dit dans le jargon ce mercredi mais une autre grande bataille nous attend désormais sur la route de l’Alpe d’Huez."

Nairo Quintana (5e à 2:37)

En tête de course après être revenu sur son équipier Barguil derrière qui il avait attaqué depuis le groupe des favoris, l’Apache a gagné sept places au général et occupe désormais le 5e rang. Un niveau de forme dans la lignée de l’excellent début de saison du Colombien qui rêve de grappiller encore quelques positions dans les prochains jours. "J’ai vraiment de très bonnes sensations et c’est d’ailleurs cela qui m’a poussé à attaquer. Nous n’avions pas de plan préétabli. Je ne pointe plus désormais qu’à 15 secondes du podium et je me sens dans la capacité de monter sur celui-ci à Paris."

Geraint Thomas (4e à 2:26)

Séparé de son équipier Adam Yates par huit petites secondes seulement mercredi matin, Thomas a sans doute assis un peu plus son statut d’atout numéro un de la formation Ineos en répondant plus souvent aux multiples attaques de la journée. "Quelle étape!, soufflait le vainqueur du Tour 2018. Je crois que peu de coureurs s’attendaient à vivre une journée comme cela. Je me suis accroché dans la montée du Granon car je ne savais tout simplement pas suivre le tempo puis j’ai rattrapé Pogacar. C’est la preuve qu’il n’est pas invisible mais je suis certain qu’il va tenter un truc ce jeudi. Vingegaard était vraiment incroyable mais c’est maintenant aux Jumbo à prendre les clés de la course."