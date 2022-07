Wout van Aert et Dylan Teuns dans l’échappée: la 11e étape du Tour de France 2022 en direct

van Aert dans l’échappée

Sorti au kilomètre 0 avec Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert est présent dans l’échappée. Un groupe qui s’est progressivement porté à 20 coureurs parmi lesquels notamment Dylan Teuns, Christophe Laporte, équipier deWVA, le maillot à pois Simon Geschke et Warren Barguil (26e au général).

Les coureurs vont entamer les Lacets de Montvernier (3,4km à 8,2% de moyenne) avant un enchaînement Télégraphe-Galibier qui offrira plus de trente kilomètres d’ascension. La descente du Galibier emmènera alors les coureurs vers le pied du terrible col du Granon, dont les 11,4 kilomètres d’ascension jusqu’à la ligne d’arrivée (placée à 2413m d’altitude) se feront à plus de 9% de pente moyenne. Le tout sous une chaleur caniculaire et dans le peu d’oxygène présent en très haute altitude.

Ça nous promet du très beau spectacle, et surtout de l’action pour déstabiliser le maillot jaune Tadej Pogacar.

Tweets by LeTour