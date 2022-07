Un montagnard danois, les UAE qui retournent leur veste et une histoire de manif: voici ce qu’il faut retenir de la 10e étape du Tour

2. Pogacar ne veut pas lâcher son maillot

En laissant l’échappée fleuve se créer un avantage dépassant les neuf minutes, on pensa un instant que l’équipe UAE avait décidé de laisser le maillot jaune de son leader Tadej Pogacar. Mais dans la finale, les équipiers du Slovène ont finalement accéléré la cadence afin de permettre au double vainqueur du Tour de tout de même conserver sa précieuse tunique. Une tactique à haut risque quand on sait que la formation émiratie a perdu un second coureur mardi matin en raison d’un contrôle positif au coronavirus. C’est que les deux prochains jours s’annoncent à tout le moins musclé avec le Télégraphe, le Galibier, le Granon et l’Alpe d’Huez au menu…

3. La course neutralisée en raison d’une manifestation

Cette 10e étape a été marquée par la neutralisation de la course à 36 kilomètres de l’arrivée, alors qu’Alberto Bettiol évoluait seul en tête. Neuf activistes du collectif ‘Dernière Rénovation’ ont en effet empêché les coureurs de poursuivre leur progression en s’enchaînant pour certains sur la chaussée. Des activistes climatiques qui avaient déjà fait parler d’eux lors de la dernière édition de Roland-Garros au cours de laquelle un homme s’était attaché au filet. Une pause d’une dizaine de minutes, jamais idéale en plein final, qui visait à profiter de la caisse de résonance de la Grande Boucle pour attirer l’attention sur l’urgence climatique.