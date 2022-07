Passé au Tour : Le Tour fait halte à Morzine pour la 21e fois depuis le premier des 18 départs en 1975 (du chrono gagné par Lucien Van Impe à Châtel). Quinze étapes ont fini dans la station de Haute-Savoie. Megève, elle, a déjà accueilli la course au maillot jaune en 2016. Chris Froome y avait conforté sa position de leader en enlevant le chrono parti de Sallanches. Deux jours plus tard, la course était repartie de Megève vers… Morzine (succès d’Ion Izaguirre sous la pluie) sur un parcours tout différent et bien plus dur (4 cols) que celui de cette année.