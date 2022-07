Face à la montée du covid dans le peloton, le Tour de France prend des mesures

Mais après l'annonce des derniers cas positifs, ASO a finalement décidé de verrouiller l'accès aux bus sur les lieux de départ. Ainsi les journalistes et les VIP ne pourront plus se promener entre les bus et les coureurs. Les seules personnes autorisées sont les coureurs, le personnel des équipes, les commissaires de l'UCI et de la fédération française, le jury de course et les commissaires antidopage en plus du personnel d'ASO.

Ce nouveau protocole ne vaut que pour les départs et donc pas pour les sites d'arrivées ou les journalistes et VIP peuvent encore accéder.

Ainsi, ASO espère endiguer la propagation du virus et éviter un scénario catastrophe d'un abandon du maillot jaune ou d'un autre cador.