Van Aert, Vingegaard et Pogacar peuvent souffler: leur équipe a été testée négative au Covid

La deuxième journée de repos de ce Tour de France était attendue avec impatience par de nombreux coureurs après une semaine de course intense. Ces derniers vont pouvoir recharger les batteries avant de débuter le plat de résistance avec les Alpes dès mardi avant le Massif Central et les Pyrénées un peu plus tard. Mais avant de pouvoir vraiment penser à la suite du Tour, toutes les équipes retenaient leur souffle par rapport aux tests covid auxquels tous les coureurs et membres du staff devaient se plier à l'arrivée à Chatel dimanche.