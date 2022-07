Une résurrection, un chasseur vert, et une armada émiratie: voilà ce qu’il faut retenir de la 9e étape

Cela faisit près de trois ans et demi que Bob Jungels n’avait plus levé les bras en dehors d’un championnat du Luxembourg (il est champion national chrono 2022). La victoire du Luxembourgeois de 29 ans a donc les allures d’une véritable résurrection. Débarqué au sein de la formaiton AG2R-Citroën la saison dernière, l’ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège (2018) n’avait pas encore pu donner la pleine mesure de son talent en raison d’une double opération à l’artère iliaque. Au bout d’un mano à mano somptueux avec Thibaut Pinot dans la montée finale vers Châtel, celui qui a craint le pire à quelques jours du départ du Tour de Copenhague en raison d’un test covid légèrement positif est de retour à son meilleur niveau.

Van Aert à la chasse aux points

Membre de l’échappée fleuve qui s’est dégagée en début de course et de laquelle a émergé Bob Jungels, Wout van Aert est parti à la chasse aux points sur cette neuvième étape. Premier du sprint intermédiaire de Semsales, l’Anversois a engrangé 20 nouvelles unités et conforte un peu plus son maillot vert puisqu’il compte maintenant un avantage de… 135 points sur Fabio Jakobsen, son dauphin.

Martin, un nouveau positif au Covid Après les tests positifs de Laengen (UAE) et de Bouchard (AG2R-Citroën) samedi, c’est Guillaume Martin (Cofidis) qui a été contraint de quitter le Tour en raison d’une infection au coronavirus. Un phénomène inquiétant qui fait trembler tout le peloton à l’aube de la journée de ce lundi lors de laquelle sera organisée une vague de tests pour tous les engagés. "Le coronavirus pourrait avoir raison de mon Tour" a ainsi soufflé, réaliste, le maillot jaune Tadej Pogacar.

Le contrôle des UAE

Comme s’ils avaient voulu répondre aux commentaires de certains observateurs qui s’interrogeaient sur la capacité de leur équipe à contrôler la course dans la montagne et de défendre le maillot jaune de Tadej Pogacar, les UAE ont dicté le tempo tout au long de la journée semblant décider de l’avantage qu’ils acceptaient d’abandonner aux échappés. Une maîtrise assez impressionnante que Tadej Pogacar en s’extrayant, au sprint, du petit peloton des favoris pour franchir la ligne en 5e position.