Tour de France: trois Belges dont Van Aert dans un grand groupe d'échappée (Direct à 16h)

Entre Aigle et Chatel, les baroudeurs auront une opportunité en or de s'illustrer. Si l'étape est trop dure pour les puncheurs et les sprinteurs, la dernière difficulté de la journée, le Pas de Morgins, ne devrait pas inciter les hommes du classement général à se liver une grande bagarre. Tout profit pour de bons grimpeurs distancés au général de se glisser dans l'échappée matinale qui a de grandes chances d'aller au bout.