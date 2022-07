Fabian Cancellara: «Le vélo doit dire merci à Wout Van Aert»

"Je ne suis pas du genre à attendre une invitation pendant des semaines, confie celui qui a levé les bras à huit reprises sur la Grande Boucle. Je pars en vacances tout prochainement et j’ai un agenda extrêmement chargé entre mes affaires, le projet d’équipe que je porte (voir ci-dessous) et ma famille à laquelle je souhaite accorder un temps que je n’ai pas toujours eu lorsque j’étais coureur. Mais cette absence ne tient aucunement à un quelconque ressentiment."

L’enthousiasme avec lequel Spartacus a évoqué pour nous la course au maillot jaune en est sans doute la meilleure preuve.

Fabian, que vous a inspiré jusqu’ici le début de ce Tour de France?

«Je l’ai trouvé extrêmement intéressant dans son déroulement puisque chaque journée a accouché d’un scénario assez différent. Je dois par exemple vous avouer que je n’avais pas vu venir le succès d’Yves Lampaert dans le contre-la-montre inaugural de Copenhague. Il est dommage que le vent ne se voit pas invité sur le pont du Grand Belt mais les victoires au sprint de Jakobsen et de Groenewegen ont constitué un joli clin d’œil du destin…»

Avez-vous aimé le déroulement de la cinquième étape proposant un peu plus de 19 kilomètres de pavés?

«Oui, elle a été extrêmement spectaculaire et je crois que c’est pour ce genre de courses que les gens s’installent devant leur télé pendant plusieurs heures. Des spécialistes des classiques comme Stuyven aux prétendants au podium final à Paris, de très nombreux coureurs au profil assez différent se sont livrés à fond. Comme on le dit souvent, personne n’a gagné Tour sur les secteurs du Nord mais certains, comme O’Connor par exemple, l’ont sans doute déjà perdu… Du chaos qui a, un temps, envahi l’équipe Jumbo-Visma à la forte impression laissée par les Bora-Hansgrohe, il y a de nombreux enseignements à en tirer.»

Pogacar peut-il gagner Paris-Roubais? Avec lui, il ne faut jamais dire jamais...

L’un d’eux tient dans l’aisance de Tadej Pogacar sur ce terrain. Vous a-t-il surpris?

«Non, je m’attendais à ce qu’il se comporte avec cette forme d’aisance sur les pavés. Sa prestation sur le dernier Tour des Flandres, une course qu’il découvrait je le rappelle, avait laissé voir sa faculté d’adaptabilité. Le Slovène est un coureur incroyable, vraiment spécial. Jeudi, à Longwy, il a évidemment frappé fort avec sa victoire d’étape et un sprint impressionnant. Mais au-delà de ça, c’est surtout la manière avec laquelle il a déjà installé une forme de confiance au sein de son équipe que je trouve remarquable. Quand ils voient leur leader déjà imprimer sa griffe sur l’épreuve de cette manière, je crois que ses partenaires seront un peu plus enclins encore à se faire la peau. La question que tous ses rivaux doivent se poser désormais c’est comment le battre (sourire)...»

L’imaginez-vous capable de remporter Paris-Roubaix?

«Non, je ne crois pas. Paris-Roubaix est une course d’un jour au scénario très différent qui rassemble tous les spécialistes des classiques du Nord. Ce qu’il a montré cette semaine est déjà fantastique. Mais avec un phénomène comme celui-là, il ne faut jurer de rien. Et vous ne m’entendrez jamais dire jamais au sujet de Pogacar (rires) …»

Wout van Aert a été l’un des grands acteurs de cette première semaine de course. Qu’avez-vous pensé de son début de Grande Boucle?

«Je suis encore le cyclisme de très près et je ne dirais pas, de ce fait, qu’il m’a impressionné pour la bonne et simple raison que je sais de quoi il peut être capable. On parle de Wout van Aert, l’un des meilleurs coureurs du monde! Le coup qu’il a réussi sur le Cap Blanc-Nez était toutefois une très jolie manœuvre tactique. La manière dont il a été amené par ses équipiers, le tranchant de son attaque, son solo: c’était superbe!»

Saviez-vous que vous étiez, avant lui, le dernier maillot jaune vainqueur d’une étape en solitaire hors de la montagne?

«Oui, à Compiègne en 2007, j’ai encore le final en mémoire. Mais ma manœuvre n’avait pas la même intention. Le joli coup de van Aert était très clairement planifié alors que mon but était plus simplement de défendre mon maillot et pas nécessairement de gagner l’étape. J’avais voulu anticiper un sprint massif en plaçant une accélération et j’avais réussi à maintenir un infime écart sur Zabel au moment de franchir la ligne. C’était vraiment un succès surprise.»

Pensez-vous le Belge en mesure de battre votre nombre de jours en jaune, 29, un record pour un coureur n’ayant jamais remporté le Tour?

«Il a en tout cas des qualités pour briller sur de très nombreux terrains. Alors pourquoi pas? Les records sont faits pour être battus, vous savez. Mais au-delà ces chiffres, votre compatriote est une très bonne chose pour le cyclisme. Tout comme à Pogacar ou van der Poel par exemple. Ces champions donnent une autre dimension à notre discipline de par leur manière de courir, leur panache, leur sens du spectacle. Alors je leur dis haut et fort merci Wout, merci Tadej, merci Mathieu comme le vélo doit le faire! J’ai gagné trois Tours des Flandres mais si van der Poel venait à en gagner cinq, je vous assure que je serais le premier à lui tirer mon chapeau. À chacun son temps et son époque (rires) !»

Le Tour passera le week-end en Suisse. Que représentent pour vous ces deux journées dans votre pays?

«J’espère sincèrement qu’il s’agira d’un gros succès populaire. Ce genre d’événement a toujours le pouvoir de faire bouger les choses et de créer des vocations. Je nourris ainsi l’espoir que cela incitera le monde politique à faciliter quelque peu la vie des organisateurs de courses. Il est parfois extrêmement difficile d’obtenir les autorisations nécessaires pour fermer les routes par exemple. C’est très bien d’attirer la plus grande course du monde afin de mettre un coup de projecteur sur notre pays sur le plan touristique et participer au développement de l’usage du vélo, mais il faut aussi que cette vision tienne à plus long terme en étant cohérent dans les moyens et les facilités qu’on alloue à la discipline. C’est toujours une histoire de cercle vertueux. On a besoin de courses, de possibilités d’encadrer les jeunes de manière sécurisée.»