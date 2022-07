Dylan Teuns: "J'aurai encore d'autres occasions sur ce Tour de France"

Le Tour de France avait un petit air de déjà-vu vendredi après midi. Sauf que, cette fois, la Super Planche des Belles Filles n’avait pas le même rebond. Comme en 2019, l’année de son premier succès d’étape sur la Grande Boucle au sommet de la difficulté vosgienne, Dylan Teuns a abordé le final de cette septième étape en tête de course, au sein d’un petit groupe d’échappés qui comptait alors encore un avantage de 1:30 sur le peloton des favoris du maillot jaune Tadej Pogacar. Mais même si le dernier fuyard (Kamnä) n’a été repris qu’à 80 mètres de la ligne d’arrivée environ, c’était cette fois trop peu que pour espérer survivre au triple essorage à 1200 tours minutes enclenché par les Ineos, les Jumbo et les UAE. "J’avais prédit ce scénario dès jeudi soir", soufflait le Limbourgeois, le sourire un peu jaune. "Je me doutais bien que Pogacar allait vouloir remporter cette étape lui-même. Et c’est effectivement ce qu’il s’est passé…"