Sa première semaine: le lauréat de deux étapes du Tour de France (en 2019 et 2021) n’a pas mal commencé sa troisième Grande Boucle. Avec en prime une 10e place sur le contre-la-montre inaugural à Copenhague et surtout une belle 6e place sur la montée finale de Longwy.

Pour la suite: on connaît les qualités de baroudeur de Dylan Teuns. On devrait le voir encore se glisser dans les échappées comme ce vendredi sur l’étape de la Super Planche des Belles Filles. Il va aussi aider en moyenne et haute montagne Damiano Caruso, désormais leader de l’équipe Bahrain Victorius après l’abandon de Jack Haig.

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Sa première semaine: le Gantois a parfaitement joué son rôle de lieutenant pour Wout van Aert. Avec à la clé un gros travail qui a permis au maillot vert de s’imposer à Calais lors de la quatrième étape. Il est, avec Christophe Laporte, un véritable travailleur de l’ombre symbole de la réussite du début de Tour de son équipe.

Pour la suite: on le voit rester exactement dans le même registre. Á savoir veiller à ce que Wout Van Aert puisse ramener le maillot vert à Paris. Le coureur sera aussi d’une réelle utilité pour Primoz Roglic et Jonas Vingegaard quand la route s’élèvera un peu.

Phillipe Gilbert (Lotto Soudal)

Sa première semaine: celui qui vit son dernier Tour a fait une première semaine de course tout à fait honorable. Même s’il n’a plus ses jambes d’il y a dix ans, le désormais quadra est loin de faire de la figuration et apporte toute son expérience au sein de son équipe Lotto Soudal.

Pour la suite: on n’imagine pas le ‘’Phil’’ quitter le Tour de France sans tenter quelque chose. On peut donc espérer le voir à l’attaque dans les prochains jours, d'autant plus qu'il a déjà tenté sa chance sur les routes de Longwy et de la Planche des Belles Filles, sans parvenir à prendre la bonne échappée. Pourquoi pas le voir sur le podium d'une étape destinée aux puncheurs?

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Sa première semaine: le lauréat de Milan-San Remo 2021 avait clairement fait de l’étape d’Arenberg un objectif au vu de ses qualités sur les pavés du Nord. Il a fini à la 6e place de cette étape avec sans doute un goût de trop peu. Avec en plus deux beaux top 20 au Danemark, son début de Tour est globalement réussi.

Pour la suite: Jasper Stuyven n’est pas le coureur le plus explosif du peloton mais sa vitesse peut faire mal face à un groupe orphelin de sprinteurs. Le voir tenter sa chance sur des étapes de plaine ou de moyenne montagne n’est pas impossible.

Florian Vermeersch (Lotto Soudal)

Sa première semaine: le coureur de 23 ans fait ses dents sur son premier Tour de France. Celui qui est venu dans un rôle d’équipier pour Caleb Ewan est probablement sorti un peu déçu de sa 46e place sur l’étape des pavés d’Arenberg. Il a toutefois bien rempli son rôle mais sans succès encore pour son sprinteur.

Pour la suite: il va continuer le dur apprentissage que représente la Grande Boucle. Il est inconcevable pour Lotto Soudal de repartir sans une victoire d’étape. Le benjamin belge continuera à aider au mieux son équipe pour qu’elle ne reparte pas bredouille.

Frederik Frison (Lotto Soudal)

Sa première semaine: victime d’une chute sans gravité lors du contre-la-montre inaugural, le rouleur a fait ce qu’on attendait de lui. Comme Florian Vermeersch, il a beaucoup roulé pour son coéquipier Caleb Ewan.

Pour la suite: Frederik Frison va continuer son travail dans l’ombre pour que son leader renoue avec la victoire. Avec sa grande taille, il sera surtout utile dans les étapes roulantes.

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Sa première semaine: le Trudonnaire ne semble pas avoir les meilleures jambes lors de cette première semaine. L’étape de Longwy, avec une arrivée qui devait lui convenir, l’a démontré avec un résultat (50e) loin de ce qu’il peut faire à son meilleur niveau.

Pour la suite: un Tim Wellens en grande forme peut prétendre à une victoire d’étape en échappée lorsque la route s’élève. On peut espérer un regain de forme qui lui permettrait de retrouver des résultats plus en adéquation avec son talent.

Oliver Naesen (AG2R Citroën Team)

Sa première semaine: le Tour a commencé en mode mineur pour lui puisqu’il a vu son leader, Ben O’Connor, jouer de malchance sur les pavés du Nord et perdre plus de quatre minutes. L'ancien champion de Belgique s’est donc beaucoup démené pour limiter la casse. A noter tout de même une 16e place à Calais.

Pour la suite: le Flandrien va continuer à servir de lieutenant à O’Connor. Il jouera donc un rôle primordial en plaine pour éviter de nouvelles mésaventures à l'Australien. Mais si la méforme de son leader se confirme, il pourrait jouer sa carte personnelle sur certaines étapes.

Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma)

Sa première semaine: un autre néophyte qui apprend à connaître la Grande Boucle. Le coureur de 26 ans s’est mis parfaitement au diapason de ses leaders chez Jumbo-Visma. Il a démontré des qualités de rouleur très intéressantes et a notamment lancé la fusée Wout van Aert à Calais.

Pour la suite: il va rester au service de Van Aert, Roglic et Vingegaard, en protégeant ses leaders du vent à la faveur de son grand format d’1m93 pour 78kg.

Amaury Capiot (Team Arkéa-Samsic)

Sa première semaine: à 29 ans, il fait ses débuts sur le Tour de France. Doté d'une belle pointe de vitesse, il a pris la 19e place lors de l’arrivée massive de la troisième et dernière étape au Danemark.

Pour la suite: il sera avant tout au service de son leader Nairo Quintana lorsque celui-ci en aura besoin. Le vainqueur cette année du GP La Marseillaise va continuer de se montrer lorsque les étapes se régleront au sprint.

Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

Sa première semaine: le seul belge de l’équipe Wanty a répondu présent et a essayé de mettre dans les meilleures conditions son leader Alexander Kristoff. Il contribue au bon début de Tour de son équipe avec notamment la deuxième place de Taco Van der Hoorn sur les pavés de l’étape d’Arenberg.

Pour la suite: le Louvaniste de 26 ans, débutant sur ce Tour, possède des qualités en montagne. Sa 27e place au Criterium Dauphiné cette année et sa victoire sur le Tour du Jura en 2019 laissent entrevoir de belles perspectives... à condition de se remettre de sa chute de début de Tour.

Edward Planckaert (Alpecin-Deceunink)

Sa première semaine: il fait partie des nombreux débutants belges de ce Tour de France. En qualité de véritable lieutenant de Mathieu Van der Poel, Edward Planckaert imaginait peut-être une première semaine différente mais il doit composer avec la méforme de son leader.

Pour la suite: il sera utile lorsque le parcours sera accidenté pour son équipe grâce à ses qualités de rouleur. Et le natif de Mol peut aussi aider Jasper Philipsen à enfin les bras lors de cette édition 2022.

Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Deceunink)

Sa première semaine: un peu dans le même registre qu’Edward Planckaert. Guillaume Van Keirsbulck a aussi connu un début de Tour difficile. Il a néanmoins rempli son rôle d’équipier à la perfection.

Pour la suite: une victoire lancerait définitivement le Tour de son équipe. Le coureur de 31 ans possède des qualités de rouleur qui vont faire du bien à ses coéquipiers en plaine.

Brent Van Moer (Lotto Soudal)

Sa première semaine: le Waeslandien est auteur d’une première semaine honorable sans coups d’éclat toutefois. Il a été au service de Caleb Ewan pour une première semaine de course ne correspondant pas aux attentes de son équipe.

Pour la suite: le dossard 166 a déjà laissé entrevoir de belles qualités de baroudeur depuis le début de sa jeune carrière. Il ne serait pas étonnant de le voir à l’attaque lors des deux prochaines semaines.

Stan De Wulf (AG2R Citroën Team)

Sa première semaine: le coéquipier d’Oliver Naesen, qui fait la connaissance du Tour, a été assez discret lors de ces sept premiers jours, véritablement dans l’ombre de ses leaders. Et de Ben O’Connor pour qui il a fallu travailler.

Pour la suite: comme Naesen, il pourrait prendre sa chance sur une étape destinée aux puncheurs.