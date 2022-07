Au Tour, les Jumbo-Vista ne sont pas là pour pleurer

Ce vendredi, dans le décor poussiéreux de la Super Planche des Belles Filles, les hommes de Grischa Niermann ont encore fait la course. Plus par l’entremise de Wout van Aert, cette fois rentré dans les rangs où il protège sa tunique verte. Mais par les deux autres leaders: Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Si, depuis le début du Tour, on n’a pas toujours compris la stratégie de la formation batave, elle était, cette fois, limpide: tenter de gagner et de reprendre, au moins par le biais des bonifications, un peu de temps à Pogacar.

Ils ont essayé. Roglic d’abord. Vingegaard ensuite. Mais ils ont finalement cédé encore un peu de terrain. Aujourd’hui, le plus jeune des deux est deuxième du général et pointe à 0:35 de Pogacar. "Cette Super Planche des Belles Filles a nécessité un effort brutal, dit-il. Je suis content d’avoir essayé et je n’ai pas pris de coup au moral. Je dirais plutôt que mes jambes sont bonnes. C’est très prometteur pour la suite de mon Tour. Je me sens, en effet, meilleur dans les longues ascensions."

Roglic: «En danseuse, je ressens un coup de poignard»

Roglic, lui, est déjà à 2:45 (13e) de son compatriote. Il sait que la partie s’annonce plus que difficile mais tant qu’il restera un infime espoir, il y croira. Même si son état physique ne lui offre pas beaucoup de garanties. "J’ai surtout mal dans le bas du dos. Quand je pédale en danseuse, c’est comme si je sentais un coup de poignard. Mentalement, ce n’est pas facile pour moi mais je ne suis pas ici pour pleurer. Je continuerai à me battre, assène-t-il. La douleur m’empêche de me projeter autrement que de jour en jour."

Tant qu’il y a de l’espoir…