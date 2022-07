Van Aert à nouveau rappelé à l'ordre par le jury des commissaires: le Belge pourrait se faire exclure du Tour

Ce vendredi matin, l'ancien maillot jaune de ce Tour de France a reçu la visite du jury des commissaires avant le départ de la 7e étape entre Tomblaine et La Super Planche des Belles Filles. Cette fois-ci, le coureur a été rappelé à l'ordre pour avoir jeté son bidon et s'être trop fait aider par sa voiture d'équipe. Près du bus de sa formation, le coureur a été filmé en train de s'expliquer avec les commissaires. Visiblement, le jury a été conciliant avec notre compatriote puisque aucune sanction ne lui a été infligée pour ce nouvel écart.

Mais le Belge va devoir faire sérieusement attention. Si la sanction en cas de récidive (une minute de pénalité et 1 000 euros d'amende) ne semble plus être un (trop) grand problème pour Van Aert au vu de sa position au classement général, il pourrait tout simplement être mis hors course lors de la troisième infraction du même type.

Un cas de figure qui serait dramatique pour l'Anversois qui veut ramener le maillot vert sur les Champs-Élysées dans deux semaines, tout en essayant si possible de remporter l'une ou l'autre étape et en travaillant pour ses leaders Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.