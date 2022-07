"Il a pris la grosse tête" ou "il aurait pu gagner l'étape": la stratégie de Wout van Aert à Longwy, entre incompréhension et admiration

Ce jeudi, entre Binche et Longwy , le coureur Jumbo a tenté un sacré numéro. Au lieu d'attendre sagement dans le peloton, il a voulu prendre les devants. Quitte à perdre de précieuses forces. En solitaire, il est parvenu à semer le peloton d'abord. Fulgsang et Simmons ensuite. Mais ses efforts n'ont pas porté leurs fruits. Et le Campinois s'est fait rattraper à onze kilomètres de l'arrivée. De quoi gagner le prix du coureur le plus combatif et d'accroître son avance pour le maillot vert. Pas pour garder son maillot jaune ou gagner l'étape.

Une tactique incompréhensible pour le consultant de la Dream Team RMC, Cyrille Guimard: "D’accord, il voulait partir avec plus de coureurs. Mais pourquoi il ne s’est pas arrêté de rouler à un moment?", a-t-il commencé. "Il savait que le peloton n’allait pas le laisser partir. Surtout qu’il était avec Fuglsang, un favori. Ça n’a pas de sens. Fuglsang, lui, a fini par se relever. Il a bien fait parce qu’au final il n’a perdu que cinq secondes à l’arrivée et il est toujours dans le coup."

En tant qu'ancien dirigeant sportif, il ne comprend pas la réaction de son équipe face au choix du phénomène belge. "La course a des règles. Moi en tant que directeur sportif je l’aurais arrêté. Son équipe joue la gagne sur le Tour! On ne peut pas faire n’importe quoi. La Jumbo-Visma a fait un cadeau royal à l’équipe UAE Team Emirates." Avant ensuite de conclure par une attaque personnelle: "Est-ce que la tête a trop grossi? On peut se poser la question. Pourquoi a-t-il autant insisté?"

"Je ne sais pas ce que ce type mange au petit déjeuner"

L'avis tranché de l'ancien coureur français n'est visiblement pas partagé par tout le monde. Si Wout van Aert a perdu son maillot jaune ce jeudi, les deux hommes forment "un duo de titans" pour le journal L'Equipe. "Wout van Aert a encore dynamité le Tour de France jeudi, en vain cette fois, mais c'est Tadej Pogacar qui a réglé tout le monde à Longwy et déjà récupéré le maillot jaune", expliquent nos confrères. "Van Aert préférait mourir le couteau entre les dents, plutôt que de souffler sur la flamme de ses espoirs en jaune, aujourd'hui, dans un rôle de domestique", poursuivent-ils.

Malgré ce coup de poker raté, d'autres y voient une bénédiction pour le cyclisme. Car le héros de Herentals a tout tenté pour essayer de s'adjuger la victoire. Ce qui a impressionné Lance Armstrong. "C'était l'étape la plus longue de ce Tour et le parcours était assez difficile", a commencé celui qui a été déchu de ses sept Tour de France dans le podcast Move. "Surtout dans la dernière partie de l'étape. Il y avait aussi le tempo extrêmement élevé, que nous n'aurions pas pu prévoir. Et puis, il y a eu Wout van Aert... Je ne sais vraiment pas ce que ce type mange au petit déjeuner."

Pour l'Américain, le cyclisme devient moins prévisible grâce à des coureurs comme le Belge de 27 ans. "Partir aussi tôt, c'était un mouvement un peu amateur. Mais c'est Wout van Aert. Et personne n'a les couilles de le traiter comme tel. Il a juste joué avec le peloton. Cela n'a pas fonctionné cette fois-ci. Mais en ce qui me concerne, il aurait pu gagner l'étape. Il était motivé et avait de bonnes jambes. Mais il voulait peut-être donner le jaune et s'amuser un peu pour changer."