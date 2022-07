Grosse frayeur pour Van Aert: de retour au peloton après une chute, il manque de percuter une voiture (vidéo)

Alors que tout lui a souri la veille avec un numéro impressionnant vers Calais, Wout van Aert a connu un début d'étape compliqué entre Lille et Arenberg. À un peu moins de 100 kilomètres, le maillot jaune est tombé après avoir percuté son équipier Steven Kruijswijk. S'il s'est tenu l'épaule et la hanche, le Belge s'est malgré tout relevé et a repris rapidement son vélo pour poursuivre sa route et revenir dans le peloton.