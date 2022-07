Tadej Pogacar élogieux envers Wout van Aert: "Il a explosé tout le monde"

"Ce que je faisais quand Jumbo-Visma a lancé son attaque? Je roulais sur mon vélo et je me battais pour les positions dans le peloton", a déclaré le double vainqueur du Tour après l'étape. "On pouvait s'attendre à quelque chose de ce genre. Wout van Aert était clairement le plus fort aujourd'hui, il a explosé tout le monde, c'est un vainqueur très méritant. Cela roulait très vite sur la fin et Van Aert était en feu. S'il y avait une équipe capable d'attaquer de cette façon-là, c'était bien la Jumbo-Visma. Ils l'ont déjà fait auparavant et ils sont très forts. J'étais en train de revenir de l'arrière quand il a attaqué. Et quand j'ai vu qu'il avait lâché Vingegaard, j'ai arrêté de m'inquiéter", dit le Slovène, 26e de l'étape et 3e du général à 32 secondes du maillot jaune de Wout van Aert.