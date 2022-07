Tour de France: Wout van Aert veut profiter du maillot jaune lors de la dernière étape danoise

Deuxième du contre-la-montre vendredi et encore deuxième du sprint massif samedi, Van Aert va vivre sa première journée en jaune. "Je n’étais pas vraiment euphorique hier soir", a confié le coureur de Jumbo-Visma avant le départ. "Je n’avais pas gagné l’étape. Ce n’est que tard hier soir et ce matin que j’ai réalisé que le maillot jaune, ce n’est pas juste quelque chose comme ça, que je dois vraiment en profiter. Je m’attends à ce qu’il y ait encore beaucoup de gens sur le bord de la route aujourd’hui. Les Danois sont incroyables et ce sera très agréable de pouvoir porter le maillot jaune."