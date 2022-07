Fabio Jakobsen s’est imposé à Nyborg au terme de la 2e étape du Tour de France, longue de 202 kilomètres. Le Néerlandais a levé les bras devant Van Aert et Pedersen au terme d’un sprint royal. Une chute a émaillé le peloton à moins de trois kilomètres de l’arrivée, avec plusieurs leaders comme Roglic et Pogacar mais tout le monde sera reclassé dans le temps du vainqueur. Grâce à sa 2e place, Wout van Aert prend le maillot jaune grâce au jeu des bonifications.

Si le vent était bien présent tout au long de la journée et notamment sur le pont du Grand Belt, long de 18 kilomètres dans le final, aucun coureur n’a été piégé. Dans les 20 derniers kilomètres le maillot jaune Yves Lampaert a été victime d’une chute mais il a rapidement retrouvé les roues du peloton.

Dès le départ de l’étape, quatre hommes sont sortis du peloton: Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Sven Erik Bystrom (Intermarché-Wanty Gobert), Pierre Rolland et Cyril Barthe (B&B Hotels). Dans les trois difficultés, c’est le Danois qui est passé en tête et revêtira donc le premier maillot à pois devant ses supporters. Dans cette section plus vallonnée, les deux coureurs de B&B ont été distancés et se sont fait rattraper peu après par le peloton. Dans le final, Bystrom a accéléré et distancé son compagnon d’échappée. Mais le Norvégien s’est fait reprendre à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Dimanche, la troisième étape, la dernière au Danemark avant le retour en France, se déroulera entre Vejle et Sonderborg sur la distance de 182 km.

