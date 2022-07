Commençons par la mauvaise nouvelle, cette recrudescence du Covid-19.

On pensait que c’était derrière nous et que nous allions vivre un Tour normal il y a trois semaines encore, après le Dauphiné, mais ce n’est pas le cas. Ça a été la surprise ensuite quand on a vu au Tour de Suisse plus de trente coureurs rentrer chez eux. On va redoubler d’attention. Le protocole de l’UCI a été réactualisé et on l’applique. Il faut respecter les gestes barrière. Il y a quelques jours encore, j’avais oublié ces mots et ils me sont revenus. Il faut dire aux gens que les autographes et les selfies, ce sera pour plus tard. Le message qu’on fait passer aux coureurs, c’est de ne pas côtoyer les spectateurs de trop près et de refuser selfies et autographes.

Comme l’an dernier, van Aert, van der Poel, Pogacar et d’autres vont trouver en première semaine de quoi faire parler leur tempérament.

C’était notre volonté. Cette première semaine est faite pour les puncheurs, pour tous ces champions qui aiment attaquer de loin ou là où on ne s’y attend pas et qu’on adore.

Il y a un retour des pavés, ce qui fait toujours grincer des dents.

Je trouve normal qu’il y ait des pavés sur la route du Tour, certes en quantité et difficulté limitées, comme il y a des cols, des chronos. Les champions du Tour se doivent d’être complets. On fera le point au pied de la Planche des Belles Filles où certains arriveront avec du retard, parfois beaucoup, avant d’aborder la montagne.

Comment voyez-vous la lutte pour la victoire dans ce Tour 2022?

Je ne vais pas vous surprendre en disant que Tadej Pogacar est le favori. Et que ce sera d’abord un duel avec les Jumbo-Visma. Le meilleur coureur contre la meilleure équipe. Roglic vient de gagner le Dauphiné où Vingegaard a aussi impressionné. Il y a aussi un phénoménal Wout van Aert en protection. On a vu un exceptionnel Kruijswijk au Dauphiné et Kuss est aussi très fort… Face à Pogacar, je crois au harcèlement des autres. Car, tête contre tête, si je puis dire, ça n’ira pas. C’est Pogacar contre le reste du monde.

Wout van Aert vise le maillot vert.

Ses talents sont impressionnants, il sera forcément à la pointe du combat. Mais être chez Jumbo, qui vise le maillot jaune, peut être un atout ou un handicap, même s’ils ont le collectif pour viser les deux. Dès que van Aert gagne, c’est un beau vainqueur. Voyez ses trois succès de l’an dernier.

Pensez-vous qu’il puisse ou doive un jour jouer le classement général?

Oui, contrairement à Julian Alaphilippe par exemple, qui a bien gagné un chrono au Tour (NdlR: en 2019 à Pau), Wout van Aert est plus régulier dans les chronos. Et on sait qu’il ne passe pas trop mal la montagne.

À propos de spectacle, Netflix débarque sur le Tour pour une série de huit épisodes. Cela vous plaît-il?

Bien sûr, c’est une nouvelle manière de voir ou découvrir le Tour et notamment pour les tranches d’âge les plus jeunes. Netflix va nous montrer l’envers du décor, nous permettre d’entrer dans l’intimité des équipes et des coureurs.

À propos de parcours, votre rêve de voir le Tour revenir au puy de Dôme, lieu historique entre 1952 et 1988, semble à nouveau réalisable. Ce qui n’a plus été possible avec la construction sur la route d’un train à crémaillère.

J’ai toujours dit que nous ne sommes pas propriétaires des routes, nous sommes locataires. Si les élus ne le veulent pas, on ne peut pas passer. Contrairement à ce qui était le cas jusqu’ici où nous obtenions un refus catégorique, il y a désormais une volonté politique (NdlR: des nouveaux dirigeants de la région et du département) d’accueillir le Tour au puy de Dôme. Ce serait un vrai défi. Notre obsession a toujours été de ne pas nous limiter aux Alpes et aux Pyrénées. Nous voulons aussi conserver les lieux de légende du Tour, le Galibier, le Tourmalet, le Ventoux… et en trouver d’autres. Ces dernières années, on a introduit le col de la Loze, le Portet, la Planche des Belles Filles, le Grand Colombier… qui deviendront d’autres lieux de légende.

Où en est votre projet d’un Grand Départ dans un pays d’Afrique du Nord?

C’est compliqué et ça n’a pas du tout avancé. Je l’avais imaginé pour le 100e Tour, en 2013, mais il y a eu le Printemps arabe deux ans auparavant et on est parti de Corse. Ce que je ne regrette absolument pas.

Le Tour revient à Binche avec une petite incursion en Belgique.

Cela nous a semblé normal, après l’étape de Wallers et des pavés, de partir de chez vous. Binche se présentait de manière idéale sur la carte pour rejoindre l’Est de la France et Longwy où, entre parenthèses, la finale de l’étape s’annonce aussi très spectaculaire.