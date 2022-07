Yves Lampaert, premier maillot jaune du Tour de France 2022: « Je ne sais pas comment j’ai fait »

Lampaert dut encore patienter plus d’une heure avant de crier victoire et on peut être sûr qu’il fut l’un des rares à voir avec anxiété la pluie s’arrêter de tomber et les rues de Copenhague commencer à sécher. Peu après 19h10, quand il fut certain qu’on ne le délogerait plus, le Flandrien fut pris d’une intense émotion.

"Je ne sais pas ce qui m’arrive, ma tête explose, répéta-t-il plus tard, une fois qu’il eut retrouvé un peu de calme. C’est fou, je suis vraiment ému. Je pense à Tim (Declercq), mon meilleur ami, qui a été privé du Tour. Cette victoire est pour lui, j’aurais aimé la fêter en sa compagnie. J’ai battu les meilleurs sous la pluie. C’est difficile de réaliser. Ce n’est pas une revanche. J’espérais au mieux une place parmi les dix premiers. J’avais bien senti durant l’échauffement que j’avais de bonnes jambes, mais de là à gagner le prologue du Tour, sous la pluie, en battant tous les spécialistes, avec le maillot jaune à la clé, c’est un rêve que je n’aurais pas osé faire."

Excellent rouleur, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a accumulé durant sa carrière les places d’honneur dans des épreuves chronométrées. Mais sa victoire à Copenhague n’est que la cinquième du genre, après celle, récente, acquise au Tour de Belgique, ses deux titres de champion de Belgique de la spécialité et, il y a trois ans, dans une étape contre-la-montre du Tour de Suisse. On y ajoutera ses deux médailles d’or dans les mondiaux par équipes.

«J’avais confiance dans mes pneus»

"Je sais que je ne suis pas van Aert ou van der Poel, continuait l’ancien judoka (il est ceinture noire). Bien sûr, je savais que j’étais en bonne condition. Mais battre Ganna et prendre cinq secondes à van Aert, sur qui j’étais en retard à l’intermédiaire, c’est énorme. J’ai fait une excellente deuxième partie. Je ne pense pas que j’ai bénéficié de meilleures conditions qu’eux. Quand j’ai roulé, les routes étaient encore mouillées. Mais j’avais confiance dans mes pneus."

Récemment, Specialized, la firme américaine qui équipe en vélos la formation de Patrick Lefevere et a développé ses propres boyaux, a débauché pour cela un des meilleurs ingénieurs de Continental, le spécialiste allemand des pneumatiques.

"Je devais sans doute perdre un peu de temps dans les virages sur Wout et Mathieu, des spécialistes du cyclo-cross, mais dans les portions droites, je sentais que j’avais de la puissance, dit le nouveau maillot jaune dont la performance avait transcendé le placide Tom Steels. À la mi-course, il m’a crié dans l’oreillette que j’avais seulement deux secondes de retard sur van Aert. J’ai continué à y croire et dans le dernier kilomètre, Tom est comme devenu fou. Il criait que j’étais toujours à la lutte pour la victoire et me hurlait des Vas-y, vas-y. Là, j’ai tout donné, je suis allé à mes limites."

Il n’a pas utilisé le casque made in Quick Step

Le directeur sportif de Quick Step confirmait plus tard. "On savait qu’Yves était en forme, qu’il avait bien travaillé, disait Steels. Il venait de gagner au Tour de Belgique et de finir deuxième du National de chrono, derrière Remco Evenepoel qui est quand même aussi un des ténors mondiaux. Mais ici, c’est le plus haut niveau et il fait mieux que van Aert ou Ganna. Techniquement, Yves a été parfait et il a été directement dans le bon rythme. Après avoir pris deux très bons premiers virages, il a acquis de la confiance et a poursuivi. La distance était aussi parfaitement dans ses cordes."

Le Belge fut le seul de son équipe à ne pas rouler avec un nouveau casque utilisé par les Quick Step. "Je n’avais pas eu l’occasion de l’utiliser auparavant dans un chrono, avoua Lampaert. La prochaine fois, certainement…"

Comme à tous les spécialistes des classiques, les prochaines étapes peuvent sourire au Flandrien. "Ce samedi, on annonce vent de face, ce ne sera pas une course de bordures, tempère le Belge. On doit encore parler tactique avec l’équipe, mais je trouve qu’il faut rester sur notre plan initial. Notre but, c’est d’amener Fabio (Jakobsen) au sprint et je l’aiderai pour cela. J’ai de bonnes jambes et mon moral est super bon. S’il gagne, il prendra déjà les dix secondes de bonification. Si un autre devance van Aert, je garderai le maillot, et ce sera du bonus."