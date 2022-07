Le Belge Yves Lampaert remporte le prologue et endosse le maillot jaune

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la première étape du 109e Tour de France, vendredi à Copenhague. Il s’est montré le plus rapide du contre-la-montre de 13,2 km tracé dans les rues de la capitale danoise et disputé sous la pluie. Il a signé le temps de 15:17.76 à la moyenne de 51.778 km/h. Lampaert est le 57e Belge à endosser le maillot jaune et le premier depuis 2018 et Greg Van Avermaet. Le Flandrien est aussi le premier de nos compatriotes à remporter un chrono d’ouverture dans le Tour de France depuis 1983 et Eric Vanderaerden.