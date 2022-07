DIRECT | Grosse surprise sur le Tour de France: Yves Lampaert améliore le temps de Wout Van Aert

Qui va rafler la première victoire et le premier maillot jaune de ce Tour de France? Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre, part logiquement avec la faveur des pronostics. Mais Wout van Aert, Stefan Bissegger et une armée de coureurs danois (Pedersen, Asgreen et Vingegaard en tête), qui évoluent devant leur public, espèrent créer la surprise.