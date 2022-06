"C’est déjà mon 3e Tour et je suis vraiment impatient d’y être", a déclaré Pogacar. "Nous avons travaillé très dur en équipe afin d’être prêts pour ces trois semaines. Nous espérons pouvoir offrir une course passionnante. La saison est positive jusqu’ici et nous espérons continuer sur notre lancée. Nous savons que ce sera loin d’être facile et que de nombreux défis nous attendent mais c’est ce qui fait la magie du Tour."

"Pogi" sera secondé en montagne par son lieutenant polonais Rafal Majka, avec lequel il a dominé le dernier Tour de Slovénie. L’Espagnol Marc Soler, vainqueur de Paris-Nice 2018, l’Américain Brandon McNulty et le Néo-Zélandais George Bennett seront d’autres atouts majeurs lorsque la route s’élèvera.

Matteo Trentin fait aussi partie de la sélection, contrairement au Suisse Marc Hirschi, vainqueur d’étape en 2020. Trentin, 32 ans, a déjà remporté trois étapes sur le Tour (2013, 2014, 2019). Capable de s’illustrer sur la plupart des terrains, le champion d’Europe 2018 devra aussi protéger Pogacar dans la dangereuse 5e étape, qui empruntera les redoutables pavés de Paris-Roubaix.

L’équipe est complétée par le Norvégien Vegard Stake Laengen et le Danois Mikkel Bjerg, à qui reviendra davantage le rôle d’équipier dans la plaine.

La sélection UAE Emirates: Tadej Pogacar (Slo), Marc Soler (Esp), Brandon McNulty (USA), George Bennett (N-Z), Matteo Trentin (Ita), Vegard Stake Laengen (Nor), Mikkel Bjerg (Dan).

Jasper Stuyven dans la sélection Trek-Segafredo

L’équipe Trek-Segafredo visera principalement les victoires d’étape sur les routes de la 109e édition du Tour de France, qui débute vendredi à Copenhague. Pour y parvenir, la formation américaine disposera de plusieurs atouts dans son jeu, avec notamment le Danois Mads Pedersen, désireux de s’illustrer dans son pays natal lors des trois premières journées, le Néerlandais Bauke Mollema ou encore Jasper Stuyven.

"Le but est d’enlever au moins une étape mais je pense qu’avec le groupe dont nous disposons, nous pouvons faire plus", a lancé le directeur sportif Kim Andersen, cité par son équipe au moment de dévoiler sa sélection. "C’est clair que nous allons tout faire pour que Mads puisse s’imposer au Danemark. Il va tenter de faire un très bon chrono vendredi puis nous verrons si le maillot jaune est à notre portée."

Jasper Stuyven, qui débutera son 6e Tour, aura, avec la 5e étape sur les routes de Paris-Roubaix, un terrain propice à l’expression de ses qualités. Le Belge, vainqueur de Milan-Sanremo, tentera d’ajouter un 2e succès sur les routes d’un grand Tour après avoir enlevé une étape sur la Vuelta en 2015.

Outre Pedersen et Stuyven, tous les autres membres de la formation WorldTour semblent pouvoir viser une victoire d’étape. Bauke Mollema et Giulio Ciccone peuvent y parvenir en montagne. Le Néerlandais a d’ailleurs enlevé une étape en 2021 alors que le grimpeur de poche italien a décroché un succès sur le dernier Giro.

Lui aussi vainqueur d’une étape, à Oyonnax en 2014, l’expérimenté français Tony Gallopin, 34 ans, va entamer son 10e Tour. Son expérience servira au jeune et talentueux coureur américain Quinn Simmons. Vainqueur du Tour de Wallonie en 2021, il va faire ses débuts sur la Grande Boucle, à l’instar de son équipier luxembourgeois Alex Kirsch. La sélection est ponctuée par le Letton Toms Skujins.

La sélection Trek-Segafredo: Mads Pedersen (Dan), Bauke Mollema (P-B), Jasper Stuyven (Bel), Giulio Ciccone (Ita), Alex Kirsch (Lux), Toms Skujins (Let), Quinn Simmons (USA), Tony Gallopin (Fra).