De Lie déçu de sa sixième place au championnat de Belgique : «Je venais pour gagner…»

"Huitième du championnat de Belgique juniors à Coxyde en 2020, 9e de Bredene-Coxyde en début de saison puis 8e de Bruges-La Panne dans la foulée et enfin 4e de la seconde étape du Tour de Belgique à Knokke il y a dix jours: il faut que je cours ailleurs qu’à la mer du Nord, souriait le coureur de chez Lotto-Soudal. Je venais sur ce premier championnat de Belgique pro pour gagner et ma déception est d’autant plus grande que j’avais le sentiment d’avoir les jambes pour prétendre au titre!"

Plus d’une heure après l’arrivée et le succès de Tim Merlier, une douche fraîche et un long débriefing dans le bus de la formation belge n’avaient pas encore débarrassé le Luxembourgeois de toute son amertume. Présent dans le premier peloton à la sortie des Moeren puis longtemps dans le bon groupe duquel sortirent plusieurs offensives sur les circuits locaux, De Lie avait pourtant livré la course presque parfaite.

"Jusqu’à trois kilomètres de l’arrivée c’est vrai, continuait le néo-pro. Mais cela fait maintenant quelques fois que je souffre d’une forme d’isolement dans le final. On sait qu’avec la chute dont il a été victime sur le Tour de Turquie (NDLR: fracture de la hanche et de la clavicule mi-avril), Jasper De Buyst n’est pas encore à son meilleur niveau mais le soutien d’un équipier dans la dernière ligne droite m’aurait été précieux. Nous sommes passés six fois à cet endroit et avons eu le temps de constater que le vent y soufflait de face, qu’il serait important d’être emmené et de ne pas déclencher son effort trop tôt… J’étais dans la roue de Merlier à la sortie du dernier virage mais son équipier m’a fait une petite Lampaert (référence à la manœuvre antisportive du coureur de Quick Step-Alpha Vinyl sur le dernier Tour de Belgique). J’ai donc ensuite tenté de me débrouiller comme je le pouvais en me positionnant ensuite juste derrière Meeus. Mais lorsque j’ai voulu le déboîter, il est lui-même sorti du sillage de Merlier, ce qui m’a contraint de changer de ligne. Avec ce vent, je voulais vraiment venir de derrière et éviter de m’écraser en me retrouvant trop tôt en tête… Cela me frustre de ne pas avoir pu réellement faire mon sprint, j’en avais encore sous la pédale."

Une conclusion en réel décalage avec les 200 premiers kilomètres d’un National sur lequel le coureur de Lotto-Soudal et son équipe impressionnèrent par leur maîtrise des événements.

"La seule petite remarque que l’on peut émettre est qu’il aurait peut-être été judicieux de conserver un homme frais afin de contrer l’attaque d’Evenepoel que je sentais arriver et qui a failli gagner, commentait pour sa part Philippe Gilbert (36e). Car quand cela roule vite dans un final, c’est le seul capable de sortir d’un peloton ou d’un petit groupe. On a logiquement joué la carte d’Arnaud qui, je crois, a beaucoup appris d’un championnat de Belgique qu’il est toujours difficile de remporter. J’en sais quelque chose (rires)…" Si le Liégeois mettra le cap sur Copenhague et le Tour de France dès le milieu de la semaine, De Lie va, lui, s’accorder un petit break. "Entre trois et cinq jours sans vélo, je verrai. Mais cela ne veut pas dire pour autant que je vais débrancher et oublier la course de ce dimanche. Car c’est souvent des éléments de cette nature qui me motivent encore plus."

Les partants du prochain Tour de Wallonie prévenus!