D’abord, on imagine mal Philippe Gilbert rester les bras croisés au cœur du peloton s’il a des fourmis dans les jambes. Revenu à un très haut niveau après un début de saison rendu compliqué par des problèmes respiratoires, le Remoucastrien se verrait bien tenter quelque chose. Le championnat est un rendez-vous qu’il affectionne particulièrement. Il fut d’ailleurs sacré à deux reprises, en 2011 et en 2016, et monta cinq fois sur le podium. Redevenir champion de Belgique à presque 40 ans (le 5 juillet) et lors de sa dernière année au sein du peloton serait extraordinaire.

Mais il ne sera pas le seul baroudeur à vouloir essayer de partir de plus ou moins loin. On pense à Jasper Stuyven, à son équipier chez Trek-Segafredo Edward Theuns, deuxième l’an dernier, à Tiesj Benoot et à quelques baroudeurs de Lotto-Soudal (Van Moer, Vermeersch, Campenaerts).

Et puis, il y a Remco Evenepoel. Totalement libéré par son chrono victorieux de jeudi, il a un appétit d’ogre. Et il a toujours en travers de la gorge sa troisième place de l’an dernier, quand il avait attaqué avant de perdre un sprint à trois gagné par Wout van Aert.