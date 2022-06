Le parcours, imaginé par l’ancien champion Johan Museeuw, est long de 212,4 kilomètres et se terminera par un circuit final, à réaliser six fois, dans la station balnéaire de Middelkerke. Le point sur les principaux favoris.

Jasper Philipsen

Bien avant de savoir que Wout van Aert serait absent, Jasper Philipsen n’avait pas fait mystère de ses intentions: il fera tout pour devenir champion de Belgique, ce dimanche à Middelkerke.

S’il croit en son étoile, c’est parce qu’il arrive dans des conditions optimales. Il sort d’un Tour de Belgique où il s’est mis en avant (2e, 3e et vainqueur d’une étape). Au soir de sa victoire à Knokke-Heist, l’Anversois, sûr de sa forme, avait annoncé faire de ces championnats de Belgique un objectif concret. "Le forfait de van Aert fait de lui un sérieux candidat à la victoire. Je n’hésiterais pas à jouer une pièce sur lui en cas de sprint massif , assure Gérard Bulens, notre consultant. Il est en forme et pourra, en outre, compter sur une équipe très nombreuse."

S’il pourra déjà s’appuyer sur beaucoup d’équipiers d’Alpecin-Fenix, certains jeunes de l’équipe de développement se mettront également à son service. "Or on sait que le jeu d’équipe est très important lors d’un championnat. Idem pour l’expérience."

À seulement 24 ans, l’Anversois compte déjà trois participations à cet événement. S’il n’était pas allé au bout de la course en 2018, il a fait un Top 10 l’année suivante (9e), avant de terminer dans l’anonymat en 2020 (43e).

À l’inverse de son équipier Tim Merlier (voir par ailleurs), Philipsen est assuré de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de toute sa formation. Et ce, parce qu’il a déjà paraphé un nouveau contrat au sein de la structure des frères Roodhooft. En cas de succès de leur sprinteur dimanche, ceux-ci seraient, donc, assurés d’avoir le maillot dans leurs rangs durant les douze prochains mois. "Philipsen abordera, donc, ce championnat en pleine confiance mais avec une certaine pression sur les épaules."

En 2022, il compte déjà quatre victoires. Si la cinquième tombe à Middelkerke, ce sera, à coup sûr, la plus prestigieuse de toutes.

Tim Merlier

Les choses peuvent changer d’un jour à l’autre en cyclisme. Tim Merlier en sait quelque chose. Depuis qu’on sait qu’il va quitter Alpecin-Fenix au terme de la saison – sans doute pour rejoindre le Wolfpack de Patrick Lefevere –, les temps sont durs pour le Flandrien de 29 ans.

Ses employeurs ne l’ont pas retenu pour le Tour de France. Pour le moment, il est annoncé au départ de la Vuelta (19 août) mais sa participation est loin d’être acquise. Depuis qu’il a manifesté ses envies d’ailleurs, celui qui s’imposa dès le 8 mars sur les routes de Tirreno-Adriatico est presque mis sur le côté, les frères Roodhooft misant, désormais, tout sur leur autre sprinteur, Jasper Philipsen. Du coup, il n’a plus gagné depuis trois mois. C’était à l’occasion de Bruges-La Panne, le 23 mars dernier.

Comme, en plus, il s’est blessé au coude, il n’est pas certain de sa forme actuelle. Pour preuve, il a manqué son Tour de Slovénie, une 73e place lors de la 2e étape constituant son meilleur résultat. "C’est clair que le contexte ne lui est pas favorable , confirme Gérard Bulens. Mais il ne faut quand même pas l’enterrer. En matière de qualités intrinsèques, il est plus véloce que Jasper Philipsen. Bien sûr, il devra peut-être se débrouiller tout seul, à moins que quelques amis au sein du peloton ou des futurs équipiers chez Quick-Step ne roulent pour lui."

Notre consultant estime que le champion de Belgique 2019 a peut-être intérêt à ne pas attendre un sprint final où il ne bénéficiera sans doute d’aucun train. "S’il a des bonnes jambes, pourquoi n’essayerait-il pas de partir dans un petit groupe? Ce serait peut-être le scénario idéal pour lui."

L’intéressé dit aborder cet événement avec sérénité et veut montrer qu’il est toujours le meilleur sprinteur belge du moment. Il n’a, en tout cas, pas la même pression que Jasper Philipsen. Et cela pourrait jouer en sa faveur.

Arnaud De Lie

Être champion de Belgique dès sa première année pro ne constitue pas une obligation, bien sûr. Mais quand on s’appelle Arnaud De Lie, qu’on brûle toutes les étapes et qu’on a déjà gagné à six reprises, rien n’est impossible quand le parcours est dessiné pour les hommes rapides. Le Taureau de Lescheret évacue la pression que ses débuts tonitruants au sein du peloton ont mise sur ses épaules. Pourtant, il fait bien partie des quelques candidats au succès, dimanche à Middelkerke. "La jeunesse de son âge fait que De Lie n’a pas la pression d’un Philipsen, par exemple, mais sa très bonne forme le place naturellement en tête des pronostics" , juge Gérard Bulens, notre consultant.

Très apprécié par ses équipiers, il sait qu’il pourra compter sur un groupe solide, bien décidé à se mettre à son service s’il se sent bien. "Arnaud peut gagner de deux manières: dans un sprint massif ou dans un petit groupe. C’est impressionnant à 20 ans à peine."

Son manque d’expérience, si importante dans pareil rendez-vous, peut être compensé par la présence d’éléments très chevronnés, comme Tim Wellens et Philippe Gilbert. "Ces gars-là lisent très bien la course. Ils sauront lui dire quoi faire si c’est nécessaire."

De toute façon, De Lie ne se pose pas trop de questions. S’il a l’occasion de jouer la victoire, il ne se gênera pas. Pour lui, l’âge est relatif. Ses succès du début de saison l’ont conforté dans l’idée qu’il est déjà au niveau des meilleurs. Dans son esprit, seule une place compte: la première. "Tout autre classement est anecdotique" , a-t-il dit récemment.

Jordi Meeus

Derrière ces trois favoris d’autres sprinteurs s’affichent comme des outsiders. On pense à Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), Amaury Capiot (Arkéa) ou Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Ce dernier aimerait en gagner une toute grande. Pour le moment, il doit surtout se contenter d’une place dans la deuxième ligne, quand ce n’est pas carrément dans l’anonymat du peloton. Il continue, pourtant, à marteler que son heure viendra et espère secrètement que ce sera pour dimanche.

Vainqueur à cinq reprises depuis le début de sa carrière et lauréat de Paris-Bourges l’an dernier, il semble courir après la forme depuis le début de la saison. "Hormis une belle deuxième place lors d’une étape du Dauphiné, il n’est pas à la hauteur de son talent" , constate Gérard Bulens.

Même s’il n’a que 23 ans et qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2024, il serait temps qu’il en décroche une pour montrer à son employeur, le géant allemand Bora-Hansgrohe, qu’il a bien fait de miser sur lui en 2021. "Ce ne sera pas évident pour lui dimanche car il n’a pas d’équipe."

Il n’aura, en effet, qu’un équipier en la personne de Cian Uijtdebroeks. "L’avantage que cette situation lui offrira, c’est qu’il va pouvoir se cacher jusqu’à la dernière minute. S’il parvient à tenir jusqu’à la fin et qu’il prend la bonne roue au moment de l’emballage final, il peut créer la surprise mais ce ne sera pas simple pour lui." Un succès le ferait en tout cas entrer dans une autre catégorie.