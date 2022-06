Evenepoel, qui avait déjà 17 secondes d’avance après le 2e tour, a ponctué les 34,8 kilomètres du tracé dans un temps de 40:22, le meilleur des vingt-et-un coureurs engagés à la conquête du maillot tricolore. C’est déjà la 10e victoire en 2022 du Belge, la 3e dans une épreuve contre-la-montre, quatre jours à peine après avoir enlevé la 8e étape du Tour de Suisse, déjà dans un chrono.

Yves Lampaert, champion sortant et vainqueur devant Evenepoel en 2021, a terminé deuxième à 36.8 du coureur de Schepdaal, permettant au ‘Woflpack’ de truster les deux premières places.

Victor Campenaerts, qui vit à Gavere, a pu compter sur le soutien des fans amassés sur le bord des routes. Le recordman de l’heure a malgré tout concédé 1:33.5 à Evenepoel.

Rune Herregodts (Sport Vlaanderen - Baloise/1:55.6) et Frederik Frison (Lotto Soudal/1:57.6) complètent le top-5.

Wout van Aert, champion de Belgique de la discipline en 2019 et 2020, n’était pas présent ce mercredi. Le coureur Jumbo-Visma ne sera pas non plus au départ de la course en ligne, dimanche à Middelkerke.

Plus tôt dans la journée, le chrono des élites féminines a été enlevé par Lotte Kopecky. La lauréate du Tour des Flandres, qui défendra dimanche son titre dans la course en ligne, a remporté son quatrième titre de rang, devançant Shari Bossuyt et Britt Knaven.