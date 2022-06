Vanthourenhout préface le championnat de Belgique du contre-la-montre: «Je m’attends à un duel entre Evenepoel et Lampaert»

Entretien avec Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national, sur le premier rendez-vous de cette semaine des championnats de Belgique.

Qu’attendez-vous de cette édition du National du chrono? Sans van Aert, mais avec Evenepoel, Lampaert ou Campenaerts qui sera chez lui?

Je pense que nous aurons une édition similaire à celle de l’an passé. Deux coureurs sortent clairement du lot: Evenepoel et Lampaert. Avec un avantage pour Remco quand on voit sa victoire dimanche au Tour de Suisse, au niveau World Tour. C’est plus relevé que le succès décroché par Yves sur le chrono du récent Baloise Belgium Tour. Je m’attends donc à un duel entre eux, ils sont au-dessus des autres pour ce jeudi. Remco est vraiment de retour au top niveau. La façon dont il avait gagné à Liège était fantastique et il a confirmé depuis. Il peut gagner de grandes courses d’un jour, difficiles. C’est très intéressant pour la sélection belge. Il peut s’imposer sur de nombreux parcours. Il a franchi un cap. Il est le coureur que tout le monde espérait.

La motivation supplémentaire dans le chef de Victor Campenaerts peut-elle jouer un rôle, dans l’arbitrage de ce duel?

Oui, surtout chez Victor, qui marche à la motivation. S’il se met un objectif, il sait parfaitement se focaliser dessus. Je m’attends à ce qu’il soit dans le coup. Comme Ilan van Wilder, s’il s’est bien remis de sa chute sur le dernier chrono du Tour de Suisse. Mais je pense plus à une lutte pour une place sur le podium.

L’absence de van Aert, vous la comprenez?

Oui. Il a choisi avec son équipe d’aller en stage d’altitude. Il reconnaît lui-même que c’est dommage de rater le National du chrono. Mais il a déjà été champion de Belgique de la discipline. Je comprends donc son choix de ne faire que l’épreuve sur route.

Quelle est la spécificité de ce parcours de Gavere?

Il est technique et il y a un peu de dénivelé à ne pas sous-estimer. Ce sera usant. Il faudra bien gérer son effort sur les 34,8 kilomètres du parcours, ce qui n’est pas super long pour un championnat de Belgique. La différence se fera dans le dernier tour.

Où en êtes-vous par rapport à votre prochaine sélection, celle du Championnat d’Europe?

On va la sortir vers le 20 juillet. On la construit. Il faut surtout voir quels seront les coureurs disponibles. On sera à la sortie du Tour de France et juste avant la Vuelta. Je veux aller avec un bon sprinteur sur le parcours de Munich. Et avec des gars qui peuvent jouer la victoire au bout d’une course dure.

Arnaud De Lie est une possibilité? Que pensez-vous de lui?

C’est vraiment un cadeau pour la Wallonie, pour la Belgique. C’est un super gars, une belle personnalité et un super coureur. Pour l’Euro, oui, il est une possibilité. Comme Jasper Philipsen ou Tim Merlier. Tout dépendra aussi des programmes de chacun.