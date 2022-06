Arnaud De Lie : "Philipsen et van Aert seront les favoris du championnat de Belgique, pas moi"

Le néopro wallon est d’ailleurs catalogué comme l’un des favoris, voire grand outsider, du Championnat de Belgique de dimanche. Vu son nouveau statut, mais aussi pour répondre aux demandes grandissantes de la presse, son équipe avait organisé une vidéo-conférence de presse avec la plupart des médias du pays ce mardi. Entretien.

Arnaud, vous êtes déjà considéré comme l’un des favoris du Championnat de Belgique. Qu’en pensez-vous?

Je ne me considère pas comme le favori de ce Championnat de Belgique! Jasper Philipsen a prouvé des choses que je n’ai pas prouvées sur le récent Tour de Belgique. Il fait partie des grands favoris selon moi. Il est entouré d’une solide équipe Alpecin-Fenix. Wout van Aert est aussi le grand favori. Moi, je suis un outsider.

Qu’est-ce que vous n’avez pas prouvé au Tour de Belgique?

Jasper a prouvé qu’il savait gagner, qu’il a une belle équipe autour de lui. Je n’ai pas encore gagné des vrais sprints massifs bien lancés, lui, oui. Je n’ai pas encore eu l’occasion de m’illustrer sur ce type de sprints. J’ai à chaque fois eu des petits ennuis, au niveau de placement, ou avec des chutes devant moi comme avec celle d’Ackermann à Bruges-La Panne. Mais cela fait partie de mon expérience, de mon apprentissage.

Être cité comme favori, cela vous met de la pression?

Je n’en ressens pas. Là je suis chez moi, si je n’ai pas envie d’entendre parler du Championnat de Belgique ou de vélo, je n’ai qu’à arrêter le GSM… Cela dit, de la pression, pour un sprinter, c’est bien aussi.

Vous vous attendez à quel type de course dimanche?

C’est difficile à dire. Je pense que Alpecin-Fenix va vouloir un sprint massif. Cela pourrait m’avantager. Quick Step n’a pas vraiment de sprinters, mais… Tim Merlier va aller chez eux la saison prochaine, peut-être que cela va jouer un rôle en vue d’un sprint massif… Mais ce sera certainement une course dure à contrôler, surtout avec Remco Evenepoel. Chaque année, il attaque au Championnat de Belgique. Il y a beaucoup de scénarios envisageables. Mais je pense que ce sera quand même un sprint à l’arrivée. Peut-être avec un peloton réduit. Surtout qu’on annonce un peu de pluie, du mauvais temps. Il y aura peut-être des possibilités de faire des bordures.

Vous préférez quel scénario?

Sans doute l’option d’une course plus difficile. Mais il faut parvenir à être dans le premier groupe dans ce cas… C’est ce genre de course que j’apprécie, qui me convient bien. Je sais garder mon sprint à la fin d’une épreuve éprouvante. Mais le Championnat de Belgique est une course particulière. Avec des équipes avec de nombreux coureurs au départ, d’autres moins. Avec l’enjeu du maillot à aller chercher, les favoris peuvent aussi se neutraliser, un coup peut partir comme sur l’édition remportée par Dries De Bondt. Je crois qu’il ne faut donc pas miser que sur une seule carte.

Comment jugez-vous vos adversaires?

Philipsen, c’est un vrai sprinter. Il sait se placer. Moi, il me manque encore l’expérience de bien se mettre dans la boule pour éviter de prendre le vent. Concernant Wout van Aert, il sait lancer les sprints de loin, il a de la résistance. Il prend ses responsabilités. C’est souvent lui qui lance les sprints. Et il est rarement remonté. Il y aura aussi d’autres bons sprinters dimanche, comme Sacha Weemaes chez Top Sport Vlaanderen.

Ce maillot de champion de Belgique, que vous avez porté chez les juniors, qu’est-ce qu’il représente?

Il est exceptionnel, avec une histoire incroyable. Tous les plus grands champions de notre pays l’ont porté. Si je le décroche un jour, je le défendrai de la meilleure des manières sur les classiques flandriennes. Qui restent les courses qui me font rêver

Vos victoires sont à chaque fois marquées par une forte explosion de joie…

Je ne pense pas être le plus expressif en temps normal. Mais quand tu gagnes, toute l’adrénaline de la course ressort… À ma première victoire, à Majorque, quand tu vois qu’à 20 ans que tu bats des Nizzolo ou Matthews, tu gueules parce que tu es super heureux, que tu n’en reviens pas. J’ai aussi voulu crier au Tour du Limbourg, mais j’ai pensé à faire le geste du taureau.

Votre geste mimant des cornes du taureau pour célébrer votre victoire à l’arrivée du Tour du Limbourg va devenir votre signature?

Oui, cela peut être ma signature quand j’ai l’occasion de lever les bras. Je l’aime bien. Vincenzo Nibali mimait le Requin dans ses victoires, moi ce sera le taureau. J’ai très vite eu ce surnom de Taureau. Depuis que je suis tout petit. J’avais commencé par du VTT (NDLR: sur le Kid’s Trophy). Le speaker Jacques Ninane m’avait appelé le Taureau de Vaux-sur-Sûre, soit la commune de mon village. Quand je suis devenu champion de Belgique chez les juniors, un taureau a été mis sur mon vélo… Le surnom est resté. Dans mon entourage, mais il s’est ensuite répandu au niveau de mes coéquipiers… Je l’aime bien. Il y avait le Gorille de Rostock avec André Greipel et il y a désormais le Taureau de Lescheret.

Vous avez sans doute reçu de nombreux messages de félicitations. Quel est celui qui vous a fait le plus plaisir?

Il y en a eu beaucoup. Je vais parler d’un des premiers, qui m’avait semblé un peu irréel. C’était après ma première victoire à Majorque. J’ai reçu un message d’André Greipel. J’étais un grand fan d’André. Il m’a donné l’amour de l’équipe Lotto, comme Philippe Gilbert. Greipel, il dégageait une force incroyable. C’était un peu irréel de recevoir ce message d’un grand coureur, qui, en plus, est à la retraite.

Où en êtes-vous par rapport à votre prolongation de contrat?

Ce n’est pas encore signé. Nous avons un accord. Ce sera une prolongation de contrat de deux ans, jusque 2024.

Vous dites une prolongation jusque 2024, mais vous étiez sous contrat jusque 2023…

En fait, nous allons casser le premier contrat. On en refait un nouveau pour 2023 et 2024. Avec une revalorisation. Et un autre statut. Qui me permettra d’être un peu plus leader en début de saison. L’équipe m’avait déjà proposé une première offre en mars. J’avais déjà prouvé des choses mais je sentais que je pouvais en prouver des plus belles. Je suis donc bien content de ne pas avoir signé directement. J’ai montré en gagnant la Volta Limburg que je ne suis pas qu’un simple sprinter. Je n’aime d’ailleurs pas qu’on me catégorise uniquement comme sprinter.