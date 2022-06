Avec Van Aert, Benoot et Van Hooydonck, Jumbo-Visma emmène 3 Belges au Tour de France 2022

Trois Belges font partie de la sélection de Jumbo-Visma pour le Tour de France, qui s’élancera le 1er juillet de Copenhague, la capitale du Danemark. La formation néerlandaise a dévoilé ce mardi le nom des cinq coureurs qui épauleront les trois leaders désignés que sont Wout van Aert, le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard. Il s’agit des Belges Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck, du Français Christophe Laporte, du Néerlandais Steven Kruijswijk et de l’Américain Sepp Kuss.