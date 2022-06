Tour de Suisse: Pinot s'adjuge la 7e étape, Higuita prend le maillot jaune, Evenepoel 13e du général

Dix-neuf coureurs ont composé l’échappée matinale dont les jeunes Belges Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal) et Ilan van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl), l’Italien Fqusto Masnada (Quick Step-Alph Vinyl), les Français Clément Champoussin, Clément Berthet (AG2R-Citroen) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana), l’Espagnol Ion Izagirre (Cofidis), l’Australien Michael Mathews BikeExchange). Quatorze coureurs se sont regroupés à 100 kilomètres de l’arrivée, avec plus de 7 minutes sur le peloton.

Le groupe de tête s’est morcelé dans l’ascension du col du Lukmanier (1.917 mètres). Pinot et Berthet ont pris un léger avantage au sommet. Un groupe de 14 hommes s’est finalement reformé avec les échappés du début de course. Le groupe comptait 3:30 d’avance sur le peloton des favoris au pied de la dernière difficulté du jour, la montée de Malbun. Le groupe de tête s’est morcelé dans l’ascension. On a vu Lutsenko, Izaguirre et van Wilder prendre l’avantage sur le reste du groupe. Izaguirre s’est débarrassé de ses deux compagnons d’échappée.

Thibaut Pinot a repris Izaguirre à deux kilomètres pour s’envoler pour son deuxième succès de la saison après celui dans 5e étape du Tour des Alpes. Oscar Rodriguez et Alexey Lutsenko ont complété le podium.

" Il fallait y croire dans cette grosse chaleur. Il ne fallait pas se mettre dans le rouge, notamment dans le début de l’ascension finale. Ce fut une journée très dure. Je veux simplement gagner des courses et c’est important pour moi", a expliqué Thibaut Pinot, qui disputera le prochain Tour de France.

Sergio Higuita, 4e du jour, s’est hissé au sommet du classement général où il a détrôné Jakob Fuglsang, désormais 3e à 19 secondes derrière le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), 2e à 2 secondes de Higuita, en bonne position avant le contre-la-montre final.

Côté belge, Remco Evenepoel (QuickStep-Apha Vinyl) s’est classé 12e à 2:30 du vainqueur et pointe au 13e rang du général à 4:09 du maillot jaune.

La 8e et dernière étape du Tour de Suisse sera disputée à Vaduz (Lichtenstein) dans un contre-la-montre individuel de 25,6 kilomètres.