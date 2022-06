Remco Evenepoel: «Cela allait mieux»

"J’avais de meilleures sensations que les jours précédents, a-t-il confirmé sur Pickx Sports. Vendredi, cela ne tournait pas vraiment comme je le voulais. C’était mieux ce samedi. Je n’ai dû chercher mon propre rythme que dans les trois derniers kilomètres mais je suis satisfait. J’avais aussi plus de puissance que la veille."

Voilà de quoi le rassurer, notamment en vue du contre-la-montre de ce dimanche qu’il a dans le viseur. Long de 25,6 kilomètres, il se disputera sur un parcours roulant à Vaduz, au Liechtenstein. "J’espère profiter de ce chrono pour remonter dans le top 10 au classement général, ajoute-t-il. Cela me permettrait de conclure cette semaine avec un sentiment positif. Pour la victoire d’étape, on verra bien. Stefan Küng me semble très fort aussi. Je pense qu’il a un peu plus de chance que moi."

Le Suisse de Groupama-FDJ est septième du classement général. Avec ses qualités de rouleur, il aura une double motivation: la victoire d’étape et les premières places du classement final de son tour national).

"Mais je l’ai déjà battu cette saison, cela reste dans un coin de ma tête", ajoute Remco Evenepoel dans un sourire.