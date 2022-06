Le Brabançon a une nouvelle fois perdu plus d’une minute sur les principaux favoris (dont ne fait plus partie Vlasov, qui a été testé positif au covid) lors de l’étape de haute montagne de ce vendredi, remportée par Nico Denz (Team DSM).

En craquant à trois kilomètres de l’arrivée, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a confirmé que ses mauvaises sensations de jeudi n’étaient pas uniquement dues aux fortes chaleurs du moment.

"Je n’ai tout simplement pas pu suivre, indiquait le Belge de 22 ans à l’arrivée. J’ai tout de même pu garder un rythme soutenu sur la fin de l’étape mais je ne suis pas satisfait de ma forme et de mes jambes. J’avais l’impression de ne pas avoir de vitesse, comme c’était le cas au Tour de Norvège. Il faut être réaliste: je ne suis pas assez bon pour rester avec les meilleurs cette semaine."

Quelles en sont les raisons? "Peut-être qu’après mon entraînement en altitude, j’ai été trop fort, trop vite. En étant bien, j’aurais pu rivaliser avec les meilleurs sur le parcours", explique le coureur de Schepdaal, 15e au classement général à plus de trois minutes.

Objectif: le contre-la-montre de dimanche

Dans un coin de sa tête, Remco espère évidemment que sa forme actuelle, pas à la hauteur de ses espérances, n’est pas liée au covid, qui a obligé son équipier Louis Vervaeke à quitter le Tour de Suisse ce jeudi. Car coronavirus est sans doute le mot qui effraie le plus le peloton ces derniers jours.

Mais Evenepoel n’a pas été testé positif lors de la dernière batterie de tests. Il se concentre donc sur la fin de la semaine, qu’il espère meilleure. Avec, au programme, une nouvelle étape de haute montagne ce samedi puis le contre-la-montre de dimanche.

"J’aurai peut-être de meilleures sensations. Ce vendredi, le feeling était déjà un peu meilleur que jeudi. J’ai mieux pensé à me refroidir, en me mettant de la glace dans le cou ou en m’arrosant. Cela m’a fait du bien. En tout cas, je vais continuer à tout donner. Et je viserai la victoire d’étape dimanche lors du chrono", termine-t-il sur une note positive.