Six coureurs, partis en début de course, animaient l’étape: Yentl Vandevelde (Minerva), Theo Bonnet (Geofco-Doltcini Materiel Velo.com), Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex) et les Néerlandais Yoeri Havik (BEAT), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) et Nick van der Meer (VolkerWessels).

A 30 km du but, le leader du général Mads Pedersen devait changer de roue après une crevaison.

Le groupe de tête se réduisait à trois unités, Vandevelde, Relaes et Havik, qui entamaient le dernier tour du circuit local de 19 km avec une vingtaine de secondes d’avance sur le peloton.

Le peloton revenait sur eux à 13 km de la ligne, au début du kilomètre en or, qui rapporte des secondes de bonification. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) et Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) en profitaient, notamment, pour engranger des bonifications.

La victoire se jouait au sprint. Jasper Philipsen se montrait le plus rapide, l’emportant devant Van Poppel et Pedersen, qui conserve le maillot de leader. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) prenait la quatrième, devant Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise).

Jasper Philipsen, 24 ans, décroche le 18e succès de sa carrière, le quatrième de la saison.

Au général, Pedersen compte 6 secondes d’avance sur Philipsen. Tim Wellens (Lotto Soudal) est troisième à 12 secondes.

Ce vendredi, un contre-la-montre de 11,8 km à Scherpenheuvel-Zichem attend les coureurs. Le Baloise Belgium Tour s’achèvera dimanche à Beringen. Remco Evenepoel, absent cette année, a remporté les deux dernières éditions, en 2019 et 2021.