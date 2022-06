«Pas un drame si on n’a pas la licence World Tour»

Que ce soit en World Tour ou pas. "Ne pas avoir la licence ne serait pas si mauvais", continue Maes. "Bien sûr, on a l’ambition de l’avoir. Mais faire un pas en arrière et grandir dans l’ombre pour revenir encore plus fort pourrait être positif pour l’équipe. On pourrait reconstruire des bases très solides. À mon avis, de celui du manager et des sponsors, ce ne serait pas dramatique de ne pas faire partie des 18 meilleures équipes. On aura tout de même des wild cards pour les meilleures courses. Le statut changerait mais le programme resterait assez similaire. On pourrait même choisir certaines courses."

Une chose est certaine: les six victoires d’Arnaud De Lie (dont la prolongation de contrat est en bonne voie) sont un boost pour l’équipe belge. "Il a remplacé Caleb Ewan sur le Baloise Belgium Tour à la dernière minute", précise Maes. "On a décidé de lui donner cette opportunité, même si notre ambition principale reste le classement général avec Tim (Wellens) et Victor (Campenaerts). D’un côté, il a gagné des courses 1.1 mais de l’autre, la progression qui est la sienne ces derniers mois nous laisse penser qu’il pourrait rééditer ce genre de performance au premier plan."

Mais Lotto Soudal ne veut pas mettre trop de pression sur ses épaules. Même si le championnat de Belgique approche et que De Lie pourrait avoir une vraie carte à jouer. "Si cela arrive au sprint, on jouera sa carte. Mais on ne va mettre trop de pression sur un coureur de 20 ans. On aura une équipe très forte."

Qui voudra une nouvelle fois se montrer.