Il y a un caillou dans la chaussure de Sagan…

Recordman du nombre de succès d’étapes (17) sur un Tour de Suisse où il s’aligne pour la 11e fois de sa carrière, l’ancien triple champion du monde apparaît bien loin de ses anciens standards. Cent-vingt-septième dimanche à Küsnacht à plus de 14 minutes du groupe de Remco Evenepoel, Sagan a conclu lundi la seconde étape à la 126e place, à 6:15 du vainqueur du jour, Leknessund. Des chiffres d’une froideur implacable qui ne peuvent que poser question à un peu plus de deux semaines d’un Tour de France sur lequel le résident monégasque doit incarner l’une des têtes d’affiche de la formation de Jean-René Bernaudeau.

Des pépins de santé

Fantomatique depuis le début d’une saison au cours de laquelle son meilleur résultat reste une quatrième place sur une étape de Tirreno-Adriatico (avant d’abandonner le lendemain), le septuple vainqueur du maillot vert semble aspiré dans une spirale négative dont il n’arrive à dévier du tourbillon.

Infecté une seconde fois par le coronavirus à l’approche des classiques, invoquant ensuite une grippe, Sagan a été poursuivi par les pépins de santé tout au long d’un printemps auquel il a été contraint de mettre un terme début avril, sur un Circuit de la Sarthe où il espérait pouvoir se préparer à Paris-Roubaix. "Il n’est pas malade mais il n’est toujours pas en forme. On n’a pas d’explication, c’est ça le problème" , soufflait-on alors dans son entourage.

Pour se reconstruire dans la perspective de la grand-messe de juillet, l’homme aux 12 victoires d’étape sur le Tour a choisi de s’exiler aux États-Unis. Une destination à laquelle le coureur, soutenu depuis de nombreuses années par le géant américain du cycle Specialized, est habitué. Cette année, Sagan a toutefois choisi d’innover dans sa préparation outre-Atlantique en troquant l’orgie de kilomètres en altitude par des sorties VTT et… une course gravel. Icône de la marque de vélo californienne, le Slovaque s’est en effet aligné sur l’Unbound Gravel (4 juin), considérée comme l’épreuve la plus difficile d’une discipline de plus en plus en vogue et drainant un nouveau marché.

Dans le Kansas, l’ancien vainqueur du Ronde et de Paris-Roubaix s’est classé 64e du "petit" parcours de 100 miles. Il a, visiblement, gardé un caillou dans sa chaussure depuis sa visite sur les chemins empierrés du Midwest…

Ce mardi, le Slovaque va en tout cas devoir s’accrocher. Avec un dénivelé positif de 3143mètres sur les 177kilomètres reliant ce mardi Aesch à Granges, la troisième étape du Tour de Suisse ne proposera aucun moment de répit. Une journée aux allures de montagnes russes qui pourrait à nouveau faire le bonheur des échappées.