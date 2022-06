Froome à l’épreuve de la montagne

Une éclaircie que le quadruple vainqueur du Tour de France espérait confirmer sur les routes d’un Critérium du Dauphiné où, selon ses mots, il faillit "perdre une jambe" en 2019, afin de gagner sa sélection pour la Grande Boucle. "Je n’ai aucune garantie d’être au départ de Copenhague le 1er juillet prochain", soufflait le Kenyan blanc à nos confrères de L’Équipe jeudi matin, confirmant ainsi les propos tenus par son manager Rik Verbrugghe dans nos colonnes il y a une semaine.

En terminant 128e ce vendredi après-midi à l’arrivée de la 6e étape à Gap (à plus de cinq minutes du vainqueur du jour Ferron), Froome se disait un peu "off" ces derniers jours, tout en assurant par le biais d’un compte Twitter à la communication toujours très positive qu’il ne s’agissait de "rien de grave".

«Je n’ai pas d’attentes précises»

À vingt jours du coup d’envoi de la course au maillot jaune, le week-end alpin de ce Critérium du Dauphiné aura valeur d’implacable révélateur quant à l’état de forme du coureur de chez Israël – Premier Tech. "Je ne me mets pas de pression particulière, je n’ai pas d’attentes précises, confiait Froome dans la même interview au journal L’Équipe. Je veux simplement faire le maximum, voir où je me situe sur des montées plus longues, par rapport aux autres gars aussi. Et on verra à partir de là…"