Critérium du Dauphiné: Wout van Aert écœure les échappés et remporte la 5e étape (vidéo)

L’étape a débuté sur un rythme soutenu, annihilant toute tentative d’échappée. Après 30 km de course, un trio s’est détaché avec Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert), le Français Fabien Doubey (TotalEnergies) et l’Autrichien Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM). Partis en contre, les Français Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) et Benjamin Thomas (Cofidis) ont fait la jonction quelques kilomètres plus loin.

Porteur du maillot de meilleur grimpeur, Rolland s’est rapidement relevé après avoir pris ses points et a laissé le groupe de tête réduit à quatre coureurs.

Le quatuor n’a été repris qu’à 200 m de la ligne d’arrivée, que Wout van Aert a franchie en premier, l’emportant de justesse devant Jordi Meeus.

Après avoir été vaincu de peu par David Gaudi mardi dans la 3e étape et par Filippo Ganna mercredi dans le contre-la-montre, Wout van Aert enlève son second succès sur ce Dauphiné, après sa victoire dans la 1e étape. L’Anversois signe aussi sa 35e victoire en carrière, la 5e en 2022, lui qui s’était aussi imposé au Circuit Het Nieuwsblad, dans le chrono de Paris-Nice et au GP de l’E3.

Au général, van Aert, qui est aussi en tête du classement par points, compte désormais 1:03 d’avance sur l’Italien Mattia Cattaneo (QuickStep Alpha Vynil) et 1:06 sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Vendredi, la 6e étape réservera un nouveau parcours accidenté au peloton sur 196,5 km de course entre Rives et Gap. La route franchit deux cols de deuxième catégorie (Rousset, Cabre) à distance de l’arrivée. Le Critérium du Dauphiné se termine dimanche. Le Britannique Richie Porte (Ineos Grenadiers) est le tenant du titre.