Wout van Aert satisfait et fataliste après son chrono sur le Dauphiné : «Encore deuxième…»

"C’est le meilleur rouleur du monde", commente le Belge, dont le visage n’était pas trop déçu, à l’arrivée. "Je reste satisfait de ma prestation. Être battu pour deux petites secondes, ce n’est pas beaucoup."

Soit quatre de moins qu’au dernier Mondial, où, là, le Belge n’avait pas pu masquer sa déception.

Où les a-t-il perdues, ces fameuses deux petites secondes? "C’est difficile à dire, cela se joue à peu. Quand tu perds une minute dans un chrono sur le vainqueur, c’est plus simple, tu sais que tu as perdu du temps un peu partout… Ici, j’ai peut-être perdu mentalement, après le deuxième pointage intermédiaire."

Quand son rival est passé devant lui. Van Aert lui avait pourtant mis la pression dans la première partie. Au onzième kilomètre, il avait distancé Ganna de… 11 secondes. Mais le champion du monde du chrono lui en a repris 22 sur la portion suivante, ce qui lui a permis de devancer le Belge de 11 secondes au deuxième pointage, au kilomètre 21.

"J’ai su bien me relancer ensuite, mais cela n’a pas suffi et je dois me contenter de la deuxième place. Encore… Par rapport à mon erreur de mardi, face à Gaudu, je n’y ai pas trop repensé, car je m’étais concentré sur ce contre-la-montre. Mais j’ai quand même évité d’ouvrir trop le téléphone… Pour conclure, cela fait quatre jours d’affiliée que je joue la victoire: la forme est là!"

Encore deux jours en jaune?

Ganna, qui rêve de remporter le chrono d’ouverture du Tour de France, avait l’avantage de ne pas avoir tout donné, mardi, dans la difficile troisième étape: il s’est relevé dans la montée finale, terminant à plus de sept minutes…

En parlant de minutes, van Aert a solidement conforté son maillot jaune. Mais il reste les pieds sur terre par rapport à la suite de ce Critérium du Dauphiné. "Je pense que je pourrai encore profiter du maillot jaune ces deux prochains jours, explique-t-il. J’espère bien récupérer en début d’étape jeudi et espérer jouer la victoire à l’arrivée. Pour le classement général, nous sommes bien mis (NDLR; Roglic et Vingegaard sont en embuscade, quatrième et cinquième respectivement) et c’est un atout en vue du week-end, qui sera décisif. Mais je pense que ce sera à mes coéquipiers de jouer: quelques minutes ne seront pas assez pour moi…"

Avec le Galibier et la Croix de Fer, samedi. Et surtout avec la Colombière dans le final, dimanche, avant l’arrivée de l’épreuve française jugée au sommet de la montée du Plateau de Salaison.