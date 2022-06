Gros changement attendu pour le Tour de France 2024: départ en Italie et ultime arrivée... à Nice!

Le départ devrait donc se dérouler à la Piazzale Michelangelo à Florence le samedi 29 juin 2024. Tandis que la dernière journée s'effectuera à Nice et non à Paris le 21 juillet sur les Champs Élysées, en raison des Jeux olympiques. En effet, les JO commenceront le 26 juillet et dureront jusqu'au 11 août. Et il sera difficile d'accueillir deux aussi gros événements à cinq jours d'intervalle dans la capitale française. Surtout pour des raisons de sécurité. D'autant plus que la France est sous pression depuis le fiasco de la finale de la Ligue des champions.

Selon le quotidien italien, quatre étapes devraient se dérouler dans la Botte:

1re étape, samedi 29 juin 2024: Florence-Rimini, 180-190 km

2e étape, dimanche 30 juin: le départ de Cesenatico-Bologne, 200km

3e étape, lundi 1er juillet: Modena-Piacenza à travers les Apennins

4e étape, mardi 2 juillet: Pinerolo en direction de la France