De Lie s’offre un nouveau succès: “J’ai pris mes responsabilités”

"Deux sur deux!", se félicite le toujours aussi spontané jeune Wallon, dont la joie était très communicative alors qu’il fêtait son succès avec ses coéquipiers de Lotto-Soudal et le staff de son équipe. Arnaud De Lie a su éviter les pièges de la fin de course. Plusieurs chutes ont émaillé le final très nerveux. Notamment pour aborder en bonne position le petit mont en pavés de Heist, situé avant l’arrivée. "Notre plan était que j’aborde ce secteur en était idéalement placé et cela a été le cas!"

Cette victoire, sa cinquième, déjà, de la saison, restera particulière pour le "Taureau de Lescheret". Car il est monté sur la plus haute marche du podium avec, à ses côtés, Giaccomo Nizzolo, qu’il avait déjà devancé lors de son premier succès sur le Trophée de Palma, et Mark Cavendish en personne.

Un gros poisson qu’il ajoute à sa collection, qui compte aussi Michaël Matthews et d’autres gros bras du peloton, d’autres spécialistes de la dernière ligne droite.

Du haut de ses 20 ans, Arnaud De Lie a fait preuve à nouveau de maîtrise et d’autorité pour conquérir cette victoire. En se montrant conquérant dans le Mont de Heist. Après une accélération de Davide Ballerini, le très prometteur Wallon a sauté dans la roue de Piet Allegaert, parti en contre. "Je voulais gagner et je savais que si je ne suivais pas cette accélération, cela aurait été difficile de m’imposer", a-t-il détaillé dans la zone d’interview. Ballerini a été repris, mais Piet Allegaert a poursuivi son forcing. Avec Arnaud De Lie dans la roue. Un duo que Giacomo Nizzolo a pu rejoindre pour aborder la dernière ligne droite avec quelques mètres d’avance sur les premiers poursuivants d’un peloton complètement explosé par la montée très explosive de ce mont de Heist.

"J’ai pris mes responsabilités", poursuit Arnaud De Lie. "J’ai roulé dans ce groupe."

Avant que l’Italien, ancien champion d’Europe, ne lance le sprint, à 250 mètres de la ligne. Le coureur de la province de Luxembourg n’a jamais été en difficulté par rapport à l’effort du coureur de la formation Israël Premier Tech et l’a débordé bien avant l’arrivée. Tandis que Mark Cavendish, revenu de l’arrière après avoir subi la vive accélération de la montée, a dû se contenter de la troisième place.

"M’imposer à nouveau, c’est tout simplement incroyable", continue Arnaud De Lie. "Je suis vraiment super-heureux de ma condition, mais aussi du travail de l’équipe."

La formation belge se félicite d’avoir fait signer chez les pros dès cette année l’ancien quintuple (et recordman) lauréat du DH Challenge Ekoï. Qui fera l’impasse, ce dimanche, sur la Brussels Cycling Classic avant de viser une troisième victoire d’affilée lundi, sur le Tour du Limbourg.