Rik Verbrugghe: "Une victoire d'étape de Froome au Tour serait géniale"

Du haut de ses 37 ans, avec plusieurs années difficiles derrières lui, Chris Froome ne fait pas figure de favori. Mais le Kenyan Blanc a livré une bonne impression, en début de semaine, en se classant onzième de la difficile Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, où il a participé à la victoire de son coéquipier Jakob Fuglsang. Le point sur le niveau de l’ancien quadruple vainqueur du Tour de France (et triple lauréat du Dauphiné, sur lequel il avait gravement chuté en 2019) avec le manager de son équipe Israël-Premier Tech, Rik Verbrugghe.

Rik, comment abordez-vous le Dauphiné avec votre formation?

Nous n’avons pas mis notre grosse équipe sur la course française. Nous avons mis la priorité sur le Tour de Suisse. Avec le niveau actuel de Jakob Fuglsang, l’ambition sera d’aller chercher le podium en Suisse, voire la victoire. Il aura une équipe pourra l’aider. Mais nous allons au Dauphiné avec un Chris Froome qui revient à un bon niveau. Je suis impatient de le voir à l’œuvre sur cette épreuve.

Que peut-on attendre de lui?

C’est difficile à dire. Il revient bien, mais le Dauphiné va vraiment montrer où en sont ses capacités au plus haut niveau. Quand on analyse ses données à l’entraînement, tout va dans le bon sens. Maintenant, il faudra voir en course. Mais c’est de bon augure.

Est-il assuré de faire le Tour de France?

Tout dépendra du Dauphiné. Et de son mois de juin. Il fera aussi la course du Mont Ventoux après le Critérium du Dauphiné.

Vous avez déjà combien de certitudes pour la Grande Boucle?

Nous avons six certitudes, mais que je garde en interne. Dans une liste de douze présélectionnés. Il reste donc deux places.

Si tout continue dans le bon sens pour Froome, que peut-il viser sur le Tour? Vu d’où il revient, une victoire d’étape serait déjà énorme… Ou vous espérez plus?

On en saura plus après le Dauphiné, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles non plus. Le processus que suit Chris est très dur. Il travaille énormément. Il n’y a aucun reproche à lui faire, car c’est vraiment un bosseur. Nous l’alignerons au départ du Tour si nous estimons qu’il a le niveau de gagner une étape. Ce qui serait fantastique quand on sait ce qu’il a vécu ces dernières saisons. Plus beaucoup de personnes pensent que c’est encore possible, mais il a toujours cru en lui.

Au Tour, vous aurez une carte pour le classement général?

Je ne pense pas. Nous viserons clairement les étapes.

On parle beaucoup cette saison +du maintien dans le World Tour de certaines équipes, dont la vôtre…

On est aussi à la recherche de points. Nous voulons absolument être dans le World Tour la saison prochaine. Je ne vois pas comment on n’y serait pas. Je crois à notre maintien. Notre effectif retrouve son niveau. L’an passé, nous avons terminé dans le Top 10 du classement par équipe, avec quasiment le même effectif. Notre place actuelle n’est pas du tout celle que nous devrions avoir. C’est vraiment à cause de circonstances que nous sommes dans cette situation de relégation. Quasiment tous les coureurs ont été malades en début de saison alors que nous avons des gars qui perforent généralement bien à cette période. Quand on doit annuler notre participation au Tour des Flandres, c’est que quelque chose ne va vraiment pas! Mais la situation est telle qu’elle est. Et c’est à nous de nous en sortir. Les coureurs en sont conscients. Je suis persuadé que nous allons réussir. On retrouve un effectif performant, à son potentiel normal. Nous allons donc pouvoir refaire des résultats. Tous nos coureurs sont à nouveau en bonne santé, à l’exception de Ben Hermans. Il a toujours des problèmes; il ne parvient pas à retrouver le bon rythme. Il a une sorte de long Covid et ne récupère comme il le veut.

Fuglsang avait aussi mis du temps à retrouver son meilleur niveau après l’apparition de la pandémie..

Quelques coureurs ont été dans sa situation après la période du Covid. Plus qu’on ne le pense. Mais il vient de s’imposer, il revient très fort. Il a été en stage plus de deux semaines à Isola, avec quelques coureurs qui seront au Tour de France, comme d’autres en Andorre. On voyait en stage que cela allait dans la bonne direction. Sa victoire au Mercantour a été importante pour lui. Mais pour l’équipe aussi! Cela a été un boost mental pour tout le monde. Surtout que nous avons fait le doublé: on y fait premier et deuxième, puisque Michaël Woods était avec lui sur le podium. Sans oublier la onzième place de Chris Froome. Cela annonce de bonnes choses pour la suite. À nous de prendre des points sur les grandes épreuves.

Vous avez parlé de Ben Hermans. Où en sont les trois autres Belges de votre équipe?

Ben Hermans, je pense qu’on va le revoir en action cet été, pas avant. Sep Vanmarcke n’a vraiment eu pas de chance cette année. Il n’a presque pas couru. Il manque de compétition. Encore récemment, il a raté le Tour de Norvège à cause d’un test positif au Covid. Mais il est reparti sur les courses d’un jour en Belgique. Il vient de faire Top 10 au Grand Prix Marcel Kint. Il manquait un peu de confiance dans son sprint, même si Arnaud De Lie était vraiment au-dessus du lot. J’attends Tom Van Asbroek sur les prochaines courses belges. C’est un coureur sous-estimé. Concernant Jente Biermans, il vient de faire du bon boulot pour Giocamo Nizzolo sur le Tour d’Italie.

Il n’est pas dans votre équipe, mais votre fils Jens a fait l’actualité des jeunes cyclistes récemment avec sa victoire à la manche de la Coupe des Nations des juniors, sa deuxième place au championnat de Belgique du contre-la-montre, sa première position au DH Challenge Ekoï des 17 et 18 ans…

Il progresse bien. Il a commencé par le football, avant de se mettre au cyclo-cross et ensuite à la route. Il a eu besoin d’un petit temps d’adaptation pour se transformer de footballeur en cycliste. Mais cela se passe bien, malgré sa malchance du début de saison avec sa chute à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, avec une fracture de la clavicule et une autre du poignet, avec six semaines sans compétition. Il a gagné un chrono dès sa reprise. Il a progressé dans cette discipline, ce qui lui a permis de forger sa victoire au Trophée Centre Morbihan. Il a un beau profil: il est bon au chrono, au sprint, dans les bosses, sans être un vrai grimpeur.

Vous l’entraînez? Ou c’est votre papa, ou un entraîneur particulier?

Avant, je l’entraînais avec mon papa. Mais depuis cette année, il est pris sous l’aile de Groupama-FDJ, avec un entraîneur, l’ancien pro Benoit Vaugrenard, que je connais très bien. Il est très bien suivi chez Groupama-FDJ. Ils n’ont pas une équipe de juniors mais ils suivent quelques coureurs de cette catégorie. J’ai appris énormément de choses en observant cette structure. J’ai d’ailleurs envie de prendre aussi ce modèle pour notre structure d’Israël, avec notamment notre formation continentale. Mais pourquoi pas aussi mettre en place un suivi de juniors…