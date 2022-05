Remco Evenepoel veut se concentrer sur les courses WorldTour d'une semaine

Le Tour de Suisse, qui aura lieu du 12 au 19 juin, sera la prochaine course du Brabançon. '"Je veux y faire un beau résultat. Pendant mon stage en Espagne, j'ai pu m'entraîner en montagne, sur des longues et difficiles ascensions, pour préparer le Tour de Suisse, et plus tard la Vuelta".

Le Tour de Suisse se terminera par un contre-la-montre. "Je pourrai peut-être rouler de manière attentiste jusqu'au dernier jour", dit Evenepoel. "Ce sera peut-être plus facile. Il faudra être présent avec les meilleurs grimpeurs. Si ça ne marche pas, ça sera dommage mais j'aurai essayé. Si j'ai l'occasion de gagner, je ne la laisserai pas passer. J'irai encore en stage avant le Tour d'Espagne (19 août - 11 septembre), pour être dans la meilleure forme au départ. J'aurai la réponse à certaines questions que je me pose en Suisse".

Après la Vuelta, il y aura les Mondiaux en Australie, du 18 au 25 septembre. Wout van Aert a indiqué qu'il ne participera pas au contre-la-montre. "Wout aura ses raisons pour cela", selon Evenepoel. "Il voudra se concentrer sur la course en ligne. J'espère sortir de la Vuelta en bonne forme pour les Mondiaux".