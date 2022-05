Arnaud De Lie, en forme, peut rêver de porter le maillot national

"Je ne voulais pas faire de ce National, une course semblable aux classiques printanières", expliquait lors de la présentation l’ancien double champion de Belgique qui fera pourtant passer les candidats à la succession de Wout van Aert à deux reprises dans les Moeren, où, généralement, souffle un fort vent propice aux bordures. "Si ça ne casse pas là, on se dirigera peut-être vers un sprint royal à Middelkerke et cela aussi a son charme."

D’autant plus qu’on a retrouvé désormais une pléiade de sprinteurs dans notre pays, à commencer par le tenant du titre, sans parler de Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jordi Meeus et quelques autres comme ceux qui se sont mis en évidence depuis le début de la saison, Gerben Thijssen et, bien sûr, Arnaud De Lie.

Le Wallon vient d’enlever son quatrième succès de la saison, dimanche à la Marcel Kint Classic où son déboulé a été impressionnant et en fait, de facto, un des grands favoris du prochain National, même si le coureur de Lescheret, qui a été sacré chez les juniors en 2019, veut calmer le jeu.

"Je suis en forme, c’est vrai, disait-il dimanche.Mais on verra pour le championnat de Belgique, c’est encore loin et, avant cela, j’ai d’autres objectifs, comme la Flèche de Heist (NDLR: ce samedi) et le Tour du Limbourg (lundi)."

Car, avec ces derniers résultats, le coureur de Lotto-Soudal a conforté sa position de leader de l’Exterioo Cycling Cup, l’ancienne Coupe de Belgique qui a accueilli cette année deux épreuves néerlandaises. Il sera ensuite à À Travers le Hageland (le 11) et peut-être au Circuit des Onze Villes (le 12), cela afin d’augmenter son capital au classement, mais aussi de conquérir des points UCI dont sa formation a grand besoin.

"Ce n’est pas ce qui me préoccupe, dit-il pourtant. Cela ne ferait qu’augmenter la pression. Ce que je cherche, ce n’est pas spéculer pour ces points, mais gagner des courses."

Huit ans depuis le dernier coureur Lotto

Pour info, le titre national ne rapportera d’ailleurs que 100 points UCI au vainqueur contre 125 au gagnant des courses 1.1 comme le Mémorial Monseré ou la Marcel Kint Classic que De Lie a enlevés. Mais un maillot noir-jaune-rouge a bien plus de prestige et cela fait huit ans que l’équipe Lotto n’a plus remporté le titre, avec Jens Debusschere à Wielsbeke.

On notera aussi que s’il gagne fin juin, De Lie, qui vient d’avoir 20 ans, ne sera ni le plus jeune (en 1943, Rik Van Steenbergen n’avait que… 18 ans), ni le premier néo-pro à réaliser cette performance. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, une demi-douzaine de coureurs ont revêtu le maillot distinctif quelques mois après leurs débuts dont Rik Van Steenbergen, Walter Godefroot, Roger De Vlaeminck et, le dernier, Jurgen Roelandts, en 2008. Heureux présage ou non, le Brabançon portait le maillot Lotto et il avait gagné au sprint sur le dernier National disputé sur la Côte, à Knokke.