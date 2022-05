Le Namurois Sylvain Moniquet très souvent à l'attaque lors du Giro : « C’est encourageant pour la suite »

Quel bilan tire le jeune Namurois de 24 ans de son deuxième Grand Tour? "Pour moi, il est positif, c’est super encourageant pour la suite", répond le coureur de Lotto-Soudal, rentré chez lui, à Landenne, ce lundi matin. "Le plus important à retirer de ce Giro est mon évolution par rapport au Tour d’Espagne de l’an passé, qui avait été ma première épreuve de trois semaines. Sur la Vuelta 2021, c’était assez compliqué pour moi d’aller dans une échappée. Je n’ai véritablement réussi qu’une seule fois, dans la dernière semaine. Cette fois, j’en ai pris plusieurs."

Avec beaucoup plus de facilité. "Je vois donc que j’ai progressé. Je pense que l’équipe était satisfaite de mon Giro, poursuit Sylvain Moniquet. Au briefing, j’étais toujours volontaire pour aller dans les coups. Le staff a apprécié ma grinta. Et moi, j’ai beaucoup apprécié cette épreuve. Le Giro va rester un super souvenir. C’est une des plus belles courses, avec une magnifique ambiance. C’était super prenant! On sentait que nous étions au milieu de vrais fans de vélo!"

Quand il n’était pas dans l’échappée, Sylvain Moniquet s’est testé en tentant de suivre plusieurs fois les hommes du classement général. Il s’est plusieurs fois agréablement surpris. "Je me sentais encore bien dans la dernière semaine du Giro et c’était motivant d’accompagner les plus costauds, ajoute-t-il. J’ai rarement pris le gruppetto, surtout à la fin. Ce n’est pas ma philosophie du vélo. Les épreuves par étapes, c’est vraiment ce que j’aime. Pas pour jouer un classement général. Rester concentré trois semaines, ce n’est pas mon truc, je crois. Par contre, ce Giro m’a donné l’envie d’encore plus préparer mon pic de forme pour mon prochain Grand Tour. Et d’encore plus cibler les étapes qui pourraient me convenir."

Avec l’envie de s’imposer, de décrocher son premier succès chez les pros. "Je n’étais pas très loin du succès à l’Etna ou à Naples, évoque-t-il. Avec de l’expérience en plus, penser à la victoire sur une belle course par étapes est quelque chose d’envisageable."

Et maintenant, quelle sera la suite pour Sylvain Moniquet? "Je vais prendre quelques jours de repos, pour bien récupérer, avant de reprendre l’entraînement progressivement", termine celui qui arrive en fin de contrat chez Lotto-Soudal. "Je reprendrai la compétition sur le Grand Prix des Cantons d’Argovie, en Suisse, le 10 juin, avant de disputer le Tour de Suisse et le Championnat de Belgique. Après, je partirai en stage en altitude, à Livigno, pour préparer la deuxième partie de la saison."