Koen Bouwman a remporté une deuxième étape sur le Tour d'Italie 2022 en réglant au sprint un groupe de cinq échappés dans la 19e étape. Schmid, Tonelli, Valter et Vendrame se contentent d'une place d'honneur, notamment à cause d'un accrochage dans le dernier virage qui a privé Vendrame et Valter du sprint.