"Je suis déçu, oui, expliquait-il à sa descente du podium. Car il y a eu une petite incompréhension avec mon coéquipier Janse Van Rensburg. Dans l’avant dernier tour, je lui avais dit exactement où je voulais attaquer. Et dans le final, à cet endroit, j’étais parfaitement dans sa roue. Je lui ai dit trois fois d’y aller, mais il n’a pas bougé… J’ai dû accélérer moi-même. On en a discuté à l’arrivée et c’est juste un problème de communication. Mais je pense que j’aurais pu l’emporter."

Au lieu de ça, il s’est retrouvé avec deux puncheurs, Axel Zingle et Andrea Pasqualon, qui l’ont devancé sur la ligne après cette offensive dans les deux derniers kilomètres. "S’il me lance, c’est un autre final… Là, j’avais Zingle dans la roue. J’ai coupé une première fois mon effort car j’avais vu que nous avions de l’avance sur le reste du peloton, que la victoire se jouerait entre nous. J’ai eu raison de me méfier de Zingle, car quand il en a mis une, je suis resté là… Et je termine troisième. C’est dommage, mais c’est déjà bien d’être là."

Pour sa course de reprise. "J’ai fait une belle coupure après Dunkerque. Il y a aussi eu mon mariage. Avec beaucoup d’émotion, ce qui prend pas mal d’énergie… Par rapport à tout ça, je suis satisfait de ma forme actuelle."

Il a aussi confirmé que son succès au Mont Saint-Eloi, au début du mois, l’a bien relancé. "Cela avait été une délivrance, oui. Cette victoire m’a remis en route. Mentalement, mais aussi vis-à-vis des autres. Je suis revenu là où j’ai toujours été. Avant mes problèmes, mes doubles fractures du genou, les maladies à répétition. Je n’étais plus à mon niveau, mais ce n’était pas pour rien…"

Et maintenant? "Je ferai le Tour du Limbourg. Le but est de monter en puissance en vue du Tour de France. En espérant y être…", lâche-t-il.

L’Italien Pasqualon, lui, a offert une nouvelle victoire à une équipe Intermarché-Wanty Gobert très en réussite cette saison, sous les yeux radieux du manager, Jean-François Bourlart. "Je suis très heureux d’enfin retrouver la victoire, je n’avais plus gagné depuis 2019", raconte l’Italien, qui a remonté de justesse, dans les derniers mètres, Axel Zingle.

De son côté, Arnaud De Lie termine 12e. "J’étais nul à ch… ", a-t-il lancé à ses supporters. Un sentiment qu’il nous a ensuite confirmé. "Je ne sais pas ce que j’ai. Depuis ma chute aux Quatre Jours de Dunkerque, je n’avance pas, j’ai l’impression d’être tout le temps à bloc. Je suis mauvais. Normalement, sur ce type de parcours, avec des bosses d’une bonne minute, je dois être à l’aise. Or, je me suis retrouvé à un moment donné dans le deuxième ou troisième groupe… Et à bloc. Ce n’est pas normal…"