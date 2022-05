Circuit de Wallonie: l’Italien Andrea Pasqualon signe le 10e succès d’Intermarché-Wanty-Gobert (vidéo)

Le sprint habituel d’hommes forts a à nouveau scellé le sort du Circuit de Wallonie, jeudi à Mont-sur-Marchienne. Après une première partie de course animée par une traditionnelle échappée, les difficultés situées après la région des Lacs de l’Eau d’Heure ont progressivement isolé une soixantaine de coureurs à l’avant.

Six coureurs ont composé l’échappée du jour. Bert-Jan Lindeman (Volkerwessels), Jeroen Eyskens (Tarteletto-Isorex), Siebe Deweirdt (Elevate P/B Homme Solution-Soenens), Kenneth Caethoven (Minerva), Daniel Koszela (XSpeed United) et Luke Mudgway (Bolton Equities Black Spoke) avaient trois minutes d’avance à la mi-parcours, alors que le peloton roulait dans la région des Lacs de l’Eau d’Heure. Mudgway allait être le dernier homme debout de l’échappée après la mise en action des équipes des favoris à l’approche des difficultés de la deuxième partie de course. Le regroupement général s’est produit à 60 kilomètres du but, moment choisi par Steff Cras pour se porter seul à l’avant. Le coureur de Lotto-Soudal a été rejoint par Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB) et, plus tard, par Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland). Le peloton, progressivement écrémé par l’arrière, s’est effiloché dans la dernière difficulté du jour, la côte de Thy-Le-Château (km 45).

Les fuyards avaient 16 secondes d’avance à 32 kilomètres du but, au premier passage de la ligne d’arrivée, entrée sur le circuit local. Cras et Stockman ont été neutralisés à 30 kilomètres de l’arrivée par le peloton contrôlé essentiellement par les équipes Lotto-Soudal et Alpecin-Fenix. Un peloton de quelque 60 coureurs passait pour la 2e fois sur la ligne d’arrivée, à 22 kilomètres de l’arrivée. Le peloton est resté groupé jusque dans les derniers kilomètres, seul le Français Guillaume Boivin tenant une vaine aventure à l’approche de l’arrivée.

Le Français Axel Zingle (Cofidis) a réussi à s’extraire du peloton dans la ligne droite d’arrivée avant d’être rattrapé à trente mètres de la ligne par l’Italien Andrea Pasqualon qui a signé à Mont-sur-Marchienne le 10e succès de son équipe Intermarché-Wanty-Gobert de la saison et son premier succès depuis sa victoire au Tour de Luxembourg en 2018. Le podium a été complété par Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).

Andrea Pasqualon a succédé au Français Christophe Laporte qui s’était imposé dans l’édition 2021 du Circuit de Wallonie devant son compatriote Marc Sarreau et le Néo-Zélandais Laurence Pithie.

La prochaine manche de l’Exterioo Cycling Cup est au programme du dimanche 29 mai dans la cadre du GP Marcel Kint à Zwevegem.