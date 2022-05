Evenepoel reprend la compétition en Norvège ce mardi, un mois après Liège-Bastogne-Liège : « J’ai appris à rester calme »

"Je me rends compte que mon succès à Liège m’a soulagé d’un poids", dit-il en préface au Tour de Norvège, dont il prendra le départ ce mardi avec l’intention de s’imposer. "Il m’a ôté du stress. Je me sens très serein et en pleine confiance. De la Doyenne, j’ai appris que je ne dois jamais avoir peur d’attaquer si j’ai la forme et les jambes. Même partir de loin quand l’adversité est forte et que le vent souffle de face ne doit pas constituer un frein à mes ambitions."

Ce triomphe, il l’a aussi construit avec son équipe. "On avait un plan. Je n’ai fait que l’appliquer et, puis, j’ai tenu."

Il ajoute encore que ce grand numéro reflète son nouvel état d’esprit. "J’ai été très décontracté durant toute la semaine précédente. Cela m’a aidé. En fait, j’ai appris à rester calme."

Dans la ville principautaire, Evenepoel a également obtenu la confirmation que plus les courses d’un jour sont difficiles, plus elles satisfont son appétit d’ogre. "J’aime les Monuments. J’espère que j’en gagnerai d’autres."

Dans l’immédiat, il va, néanmoins, privilégier les épreuves par étapes. S’il aspire à briller aux championnats de Belgique de contre-la-montre, le 23 juin à Gavere, ses objectifs le conduiront au Tour de Suisse (du 12 au 19 juin) et, plus tard, à la Vuelta (du 19 août au 11 septembre). "En Suisse, je veux franchir un palier en haute montagne et voir ce que je peux viser au classement général", précise-t-il.

Quinze nuits dans une chambre hypoxique

C’est dans cette optique qu’il a dormi durant deux semaines dans une chambre hypoxique. "J’ai passé quinze nuits dans un hôtel de Denia où l’air équivalait à celui qu’il y a en haute altitude. Je ne descendais au niveau de la mer que pour m’entraîner."

Aujourd’hui, il a des fourmis dans les jambes. "Après Liège-Bastogne-Liège, j’ai pris une semaine de congé. Je n’ai sorti le vélo que pour rouler calmement avec les mécaniciens de l’équipe qui habitent près de chez moi. Après, j’ai senti que l’envie revenait au fil des jours. Pour moi, Liège restera quelque chose de très spécial, mais je regarde devant moi. J’ai d’autres défis à relever."

Le premier, le Tour de Norvège (2.Pro) qu’il disputera jusqu’à dimanche, n’est pas le plus prestigieux de tous mais il lui tient à cœur. "Cette épreuve est plus difficile que ce que l’on pense. Son parcours me semble idéal pour reprendre la compétition, avec quelques solides montées. Les première et troisième étapes devraient être décisives pour le classement général. Il faudra y essayer quelque chose."

Ce mardi, le peloton se farcira trois petites ascensions: 6,9 km à 4,9% de moyenne, 2,9 km à 6,3% et une rampe finale de 2,7 km à 6,6%. Jeudi, les coureurs auront droit à un col de deuxième catégorie (3,9 km à 6,9%) et à deux de première, dont la montée finale (7,3 km à 6,5% et 12,1 km à 7,6%). "Le but est d’essayer de m’imposer. Cela me permettrait de compter une nouvelle course nordique à mon palmarès, un an après le Tour du Danemark."

Cela confirmerait encore son goût prononcé pour les épreuves d’une semaine (ou un peu plus). "Les courses de sept jours, je les aime bien car il y a toujours une journée plus difficile pour faire la différence."

Puis, elles mettent aussi à l’épreuve sa capacité à demeurer calme, même quand son tempérament offensif lui suggère d’attaquer. Dans ce domaine, le Brabançon de 22 ans a effectué d’énormes progrès cette année. Et comme il veut toujours être meilleur, il apprend encore en regardant le Tour d’Italie, qui se déroule en ce moment. "Je constate que l’important n’est pas d’être en pleine forme la première semaine. Si ce n’est pas le cas, il ne faut pas paniquer. Il faut pouvoir gérer ses efforts pour répondre présent dans la dernière ligne droite. Je ne sprinterai plus pour gagner une seconde comme je l’avais fait l’an dernier au début du Tour d’Italie. C’est une perte inutile d’énergie. J’ai appris à rester calme."

Uijtdebroeks est là aussi

De l’énergie, le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl en a à revendre. Il se sent tellement serein qu’il attendra la dernière minute pour jeter un œil à la liste de départ. En Norvège, sa formation devra, surtout, se méfier du bloc Ineos représenté par Luke Rowe, Ethan Hayter et Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Tour d’Italie en 2020. Esteban Chaves, le leader colombien d’EF Education, brigue, lui aussi, la victoire finale. Enfin, cette course sera la première à laquelle Evenepoel et Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) prendront part de concert.